Stjernefotograf smidt på porten

Den prisvindende krigs- og katastrofefotograf, Jan Grarup, er mandag blevet smidt på porten af Politiken på baggrund af en intern undersøgelse, som avisen har foretaget.

Politiken har undersøgt Jan Grarups arbejde i kølvandet på, at han i juli fortalte, hvordan han under en reportagetur til Ukraine trådte ud af fotograf-rollen, mens han befandt sig i en skyttegrav på den ukrainske side af frontlinjen i det østlige Ukraine.

'Mistet min objektivitet'

Derefter satte han personligt en mortérgranat ind i et mortérrør, hvorefter den blev affyret mod russisk område.

Det er uvist, om granaten ramte nogle personer.

'Jeg har for længst mistet min objektivitet i den her krig. Jeg står 100 procent på ukrainsk side. Jeg ønsker intet godt for de her russiske soldater eller for det russiske styre,' udtalte Jan Grarup i Politiken tidligere på sommeren.

Politiken bragte historien og betalte for de billeder, der fulgte med, men avisens fotochef, Peter Hove Olesen, mente ikke dengang, at det var et problem for den journalistiske objektivitet, at Jan Grarup på den måde havde deltaget i en krigshandling.

Jan Grarup har rejst overalt i verden og har vundet mange fotopriser for sine billeder af katastrofer rundt omkring på kloden. Foto: Linda Johansen

Det har tilsyneladende ændret sig, efter at Politiken nu har undersøgt sagen.

'Vi har besluttet ikke længere at købe freelancefotos fra fotograf Jan Grarup fra krigen i Ukraine, hvis vi får dem tilbudt. Jan Grarup erklærede for nylig i flere medier, at han ikke længere er objektiv i dækningen af krigen. Det har naturligvis givet anledning til overvejelser hos os. Sideløbende er vi blevet opmærksomme på, at der var mulige fejl i Jan Grarups udtalelser i to interviews, vi bragte i sommer, og det har vi undersøgt nærmere. Det har vist sig, at der var fejl, som vi nu retter,' siger chefredaktør Amalie Kestler i en pressemeddelelse, hvori det også fremgår, at sagen har været undersøgt af Læsernes Redaktør på Politiken.

Derfor vil avisen også bringe en rettelse af de forkerte oplysninger, man har viderebragt.

'Politikens læsere skal kunne have tillid til, at vi leverer objektiv og uafhængig nyheds- og reportagejournalistik. Og de skal kunne have tillid til de oplysninger, vi bringer i avisen. Normalt involverer vi ikke omverdenen i vores mulige samarbejder med freelancere. Men nu hvor Grarups udtalelser allerede har skabt opmærksomhed og vi også må bringe denne rettelse, synes vi, at det er mest rigtigt at melde ud, at vi har besluttet ikke længere at bruge Jan Grarup som freelancer i Ukraine.'

Jan Grarup: Helt legitimt

Jan Grarup ønsker ikke at gå i dybden med de pågældende fejl, men bekræfter, at det handler om Ukraine-reportagen.

- Det handler om nogle oplysninger i forbindelse med den Ukraine-reportage, jeg har været med til at lave. Den gør, at Politiken i dag har oplyst, at man ophører et samarbejde med mig, sagde Jan Grarup til Ekstra Bladet, inden Politiken udsendte pressemeddelelsen.

- Hvorfor gør de det?

- Jeg har ikke flere kommentarer. Jeg har fremlagt alt over for Politiken, og de har undersøgt det, og i den forbindelse har de besluttet at ophøre alt samarbejde med mig.

- Er du fyret eller bortvist?

- Jeg er freelance, så det er svært at sige, hvad jeg er, men jeg er i hvert fald gjort bekendt af chefredaktionen, at vores samarbejde ophører fremadrettet.

Kan ikke dække krigen

- Hvad er gået forud?

- Der har været nogle faktuelle ting, som har krævet nogle længere forklaringer og historier, og dem har jeg afleveret til dem, og samtidig har jeg offentligt sagt, at jeg ikke længere kan dække krigen i Ukraine objektivt, og det har været en medvirkende faktor til, at min arbejde ikke længere kan bruges.

- Hvad er din holdning til deres beslutning?

- Det er helt legitimt. Det er helt fint. Man skal stå på mål for det, man siger, og det kommer jeg ikke til at trække tilbage, så de er helt i orden. Jeg har intet at udsætte på Politiken i den forbindelse.

- Det er nogle faktuelle ting i dit arbejde?

- Ja, der er helt konkrete eksempler, og det må du spørge Politiken om.

