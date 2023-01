Stor dramatik: Måtte løbe fra brændende bil

- Interesserer du dig for biler?

- Jo, det vil jeg mene, i hvert fald for motorer og teknik. Fra jeg var 12-13 år gik jeg meget op i pocketbikes, som jo er en form for mini Harley Davidson, i hvert fald i øjnene på en teenager.

- Så den første bil, en blå Fiat Punto, som jeg købte som 18-årig, brugte jeg også meget tid på at skrue på og tune. Faktisk købte jeg den en måned, før jeg fyldte 18, så den stod bare og ventede på mig og blev opdateret.

- Hvad betød det for dig at få bil i den alder?

- Det var jo den absolutte frihed. Jeg boede i Farum, men gik i gymnasiet i Birkerød, så det blev meget nemmere at komme til og fra skole og til fodbold, selv når man var for sent på den. Jeg nåede at køre omkring 20.000 kilometer på de første 10 måneder, for jeg kørte gerne mine venner til alt.

- Og så betød bilen også, at jeg kunne køre catering og banke min forretning op. På den måde var den en af grundstene til Feed Bistro.

Arkivfoto: Ole Lind

- Hvor længe havde du den?

- Kun et lille års tid, for jeg skulle flytte et år til Australien, og så var det jo fjollet at have en bil stående i Danmark. Så jeg solgte den, og pengene brugte jeg på at købe en Holden Commodore, da jeg kom Downunder. Den kostede 2000 dollars, og jeg købte den af en lidt sketchy type på gaden.

- Bilen var overdrevet fed, og jeg nød de få ture, jeg nåede at køre i den rundt i Surfers Paradise. For jeg havde den kun i tre dage, så var den pist væk. Højst sandsynligt stjålet af samme gut, jeg havde købt den af til at begynde med.

- Hvilken bil fik du efter det?

- Jeg havde ikke råd til at købe flere i Australien, og derefter tog jeg et år til et skisportsområde i Canada, hvor jeg ikke havde brug for en. Så det var først, da jeg kom hjem til Danmark og åbnede Feed Bistro.

- Som restaurantejer bliver man nødt til at have en bil, så jeg købte en Citroën på gule plader alene på grund af det store bagagerum, så jeg kunne hente varer. Den led en sørgelig skæbne.

- Hvad skete der med den?

- Dengang boede jeg oven på restauranten, og en morgen oven på en våd aften kom jeg ned med tømmermænd til et sprunget vandrør. Som om det ikke var nok, var der sket en fejl, så vi havde fået leveret de forkerte varer.

- Jeg havde et stort selskab om aftenen, så jeg drøner i Citroënen ud for at handle, men midt på Vesterbrogade står der pludselig store flammer op af kølerhjelmen. Det ender med, at der kommer brandbiler for at slukke den, men der var en halv time til Inco lukkede, så jeg lod bil være bil og løb resten af vejen, og nåede det gudskelov. Så historien endte godt.

Den brændende Citroën. Privatfoto

- Hvad kører du i i dag?

- Jeg er endnu ikke nået til det sted i livet, hvor jeg har givet mig selv lov til at købe den fede Porsche eller Audi, jeg altid har drømt om. Dels fordi jeg hellere har villet bruge pengene på restauranten, og dels fordi behovet ikke er så stort endnu. Det er bøvlet nok i forvejen med bil i byen.

- Så derfor kører jeg i en sløj gammel rød Suzuki Liana fra 2006, som jeg har arvet fra min mormor. Hun døde for et års tid siden, og den dufter stadig af hende. Det er hyggeligt, men selve bilen er virkelig ikke en, man vender sig om på gaden efter. Den kan knap trække 110 kilometer i timen, før den ryster og rasler som en radiobil.

- Kan du lide at køre bil?

- Jeg elsker det. For mig er det at køre bil ren køreglæde. Det er et tiltrængt break mellem to ting i løbet af min dag, hvor jeg lige kan nulstille. Da restauranten lå på Fælledvej på Nørrebro, boede jeg ovenpå, hvilket betød, at jeg bare skulle gå ned ad trappen, så var jeg på arbejde. Privatliv og business flød sammen.

- I dag elsker jeg køreturen ind til restauranten, der er flyttet til Vesterbro. Lige at få en kaffe, sidde i sin egen boble og bare nulstille tankerne.

- Er du typen, der kører søndagstur?

- Nej, jeg kører altid med et formål.



