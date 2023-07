Storsvedte under akavet møde

Dar Salim er en af de danske skuespillere, der er nået til Hollywood og har fået muligheden for at spille over for en af verdens helt store stjerner.

Han spiller nemlig sammen med Jake Gyllenhaal i actionthrilleren 'The Covenant', der har dansk premiere den 2. juli på Prime Video Danmark.

Filmen handler om den amerikanske sergent John Kinley, som spilles af Jake Gyllenhaal, der på sin sidste tur til Afghanistan arbejder sammen med den afghanske tolk Ahmed, der spilles af Dar Salim.

I løbet af filmen sætter Ahmed sit liv på spil for John, og de to mænd udvikler en tættere og tættere relation. John ender også med at sætte sit liv på spil for Ahmed.



Akavet

I virkeligheden har de to skuespillere også udviklet en tæt relation, selv om deres første møde godt kan beskrives som en smule akavet.

- Første gang jeg mødte Dar, kom han ind og satte sig ned, og med det samme begyndte han at svede så meget, at jeg blev bekymret for ham, siger Jake Gyllenhaal med et smil.

Dar Salim forklarer, at han, inden han skulle møde Jake Gyllenhaal og filmens instruktør, Guy Ritchie, første gang, havde været i sauna, og at han nok havde siddet i saunaen lidt for længe.

- Jeg var virkelig forberedt mig på at holde hovedet koldt, fordi jeg skulle møde Guy Ritchie og Jake Gyllenhaal. I det øjeblik jeg satte mig ned begyndte jeg at svede - altså virkelig svede.

- Så jeg var nødt til at sige: Undskyld, gutter, jeg kommer lige fra saunaen, og de var rigtig flinke, og vi talte om saunaer i 20 minutter. Men vi vidste alle, at jeg i det øjeblik havde mistet al troværdighed, al maskulinitet og al status, griner Salim.

Jeg elsker ham

Han kom sig dog tilsyneladende over det pinlige første møde, for Jake Gyllenhaal har kun rosende ord til overs for sin kollega.

- Vi har lært meget om hinanden, og det, der er blevet hos mig, er, hvor god denne fyr er. Han er sådan en elskværdig fyr. Sådan en sød fyr, siger Jake Gyllenhaal, inden Dar Salim afbryder ham og siger, at nu må det være nok med de rosende ord.

At de to er kommet tæt på hinanden er også tydeligt at se, hvis man kigger på deres Instagram-profiler, hvor de har delt flere billeder sammen.

Og Hollywood-stjernen og den danske stjerne håber da også at kunne forblive venner, selv om der er tusindvis af kilometer mellem deres hjem.

- Jeg elsker ham her. Han er en kæmpe filmstjerne og en af de bedste skuespillere i vores generation. Den dag jeg mødte ham, blev jeg bekræftet i, at de bedste skuespillere er de mest generøse mennesker. Jeg tror, at jeg har fundet en ny ven, siger Dar Salim.

Det nye venskab kan endda betyde, at Danmark får besøg af en Hollywood-stjerne.

Vil til Danmark

- Han giver mig en god grund til at tage til Danmark, og det glæder jeg mig til. Jeg har haft mange grunde, for det er et utroligt land, men han giver mig det sidste skub. Jeg er nødt til at komme derover, siger han.

'The Covenant' havde amerikansk premiere i april, og flere amerikanske anmeldere var glade for filmen og Dar Salims præstation.

Det amerikanske underholdningsmedie Variety skriver, at Dar Salim laver en fantastisk optræden i filmen.

- Han er en af de skuespillere, der kan kommunikere et helt univers af observationer med et hurtigt blik eller et halvt smil, lyder det.

Filmmediet Indiewire skriver også, at filmens succes hjælpes godt på vej af den humanitet og stille intelligens, som Salim bringer ind i Ahmed.

'The Covenant' kan ses på streamingtjenesten Prime Video Danmark fra 2. juli.