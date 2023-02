Super Bowl-reklamer: 'Værste nogensinde'

Dette års ikoniske Super Bowl-reklamer, der er mange millioner værd, bliver kritiseret for at være de dårligste nogensinde

Super Bowl er meget mere end kast og touchdowns. Kampen om opmærksomhed for millioner af dollars spiller en stor rolle i det legendariske show, der hvert år løber af stablen.

I går vandt Kansas City Cheifs den 57. udgave af Super Bowl i en gyser mod Philadelphia Eagles. Men det var ikke kun inde på banen, at der var kamp til stregen.

Super Bowl er nemlig årets helt store reklamebegivenhed, og firmaer bruger millioner af kroner på reklamerne, der dukker op undervejs i løbet af showet. En undersøgelse fra Statista viser, at mod 43 procent af seerne sidder klistret til skærmen for at se reklamerne.

Værste reklamer

Nattens reklamer bød på mange velkendte ansigter, blandt andet skuespillere som Ben Stiller, John Travolta og Bryan Cranston var med i de ikoniske reklamer. Hollywoodparret Ben Affleck og Jennifer Lopez medvirker også i Dunkin's bud på en god reklame.

Det faldt ikke i god jord hos alle seere.

På de sociale medier skriver flere brugere, at det var de dårligste reklamer, der nogen sinde har været i Super Bowls historie.

'Er jeg den eneste seer, der mener, at det indtil videre er de værste Super Bowl reklamer nogensinde?' skriver den amerikanske journalist Dan Rather.

'Det her er nogle af de værste reklamer', skriver en anden bruger.

Ikke kun dårlige reklamer

Det er ikke kun de dårlige reklamer, der bliver kritiseret ved 57. udgave af Super Bowl. Superstjernen Rihannas optræden fik tilsyneladende USA's tidligere præsident Donald Trump helt op i det røde felt.

- Episk fejltagelse. Rihanna gav uden tvivl det værste pauseshow i Super Bowl-historien – efter at have fornærmet mere end halvdelen af nationen, som allerede er i alvorlig tilbagegang, med sit modbydelige og fornærmende sprogbrug, skriver en fortørnet Trump uden omsvøb på sit eget sociale medie Truth Social.

Gamle damer, letpåklædte modeller og legendariske sportsfolk. Alle kneb gælder, når de store firmaer vil have opmærksomhed under Super Bowl. Prisen ligger på over en million i sekunder. Det kan du læse mere om her.

