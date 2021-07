Sydkorea forbyder sange i højt tempo i fitnesscentre

Sydkorea forbyder fitnesscentre i landets hovedstad, Seoul, og de omkringliggende regioner at spille sange med et højt tempo.

Det sker for at begrænse smittespredningen med coronavirus, skriver BBC.

Fitnesscentrene må således ikke spille sange med et tempo højere end 120 slag i minuttet

Sange som for eksempel Robyns 'Dancing On My Own' og Justin Timberlakes 'Can't Stop the Feeling' klarer lige cuttet med et tempo på henholdsvis 117 og 113 slag i minuttet, skiver BBC.

Derimod må sange som Pinks 'Raise your Glass' og Bruce Springsteens 'Born in the U.S.A.' ikke spilles på grund af et for højt tempo.

Løbebåndene i fitnesscentrene må heller ikke været indstillet på mere end seks kilometer i timen.

Sundhedsembedsmænd siger, at restriktionerne skal forhindre folk i at trække vejret for hurtigt og i at svede for meget.

Folk må desuden maksimalt bruge fitnesscenteret to timer ad gangen indendørs og må ikke bruge brusebadet. Alle faciliteter skal lukkes inden klokken 22.00.

Det er uvist, hvordan fitnesscentrene vil kontrollere, at de besøgende ikke lytter til musik i højt tempo med høretelefoner.

Det seneste døgn har Sydkorea for syvende dag i træk meldt om over 1000 nye smittede.

Udbruddet er det største i Sydkorea siden pandemiens begyndelse, og det skyldes især den mere smitsomme Delta-variant.

Sydkorea har generelt klaret sig bedre end mange andre industrialiserede nationer under pandemien målt på antal smittede og døde.

I alt har landet med knap 52 millioner indbyggere ifølge statistikbanken Statista registreret 169.146 smittede og 2044 døde med covid-19.

Det svarer til henholdsvis 325,2 smittede og 4,0 døde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark registreret 5125,4 smittede og 43,6 døde per 100.000 indbyggere under hele pandemien.

Det kan dog være svært at sammenligne tallene direkte, da de fleste lande har forskellige teststrategier. Det har indvirkning på, hvor mange smittede og døde der bliver registreret.

Den seneste smittestigning har fået myndighederne i Sydkorea til at advare om, at det daglige smittetal kan blive fordoblet inden udgangen af juli.