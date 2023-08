Tennislegende Serena Williams har født barn nummer to

Den tidligere tennisspiller Serena Williams har født sit andet barn, en datter, oplyser hendes mand Alexis Ohanian på det sociale medie Instagram tirsdag.

- Jeg er taknemmelig for, at vores hus er fyldt med kærlighed: En glad og sund nyfødt pige og en glad og sund mor, skriver Alexis Ohanian, stifteren af det sociale medie Reddit.

Barnet har fået navnet Adira River Ohanian, oplyser han.

Faren siger yderligere, at Serena Williams har givet ham 'endnu en usammenlignelig gave'.

Serena Williams vandt i 2017 Australian Open, en af hendes mange grand slam-titler, mens hun var gravid med parrets første barn, Alexis Olympia Ohanian Jr.

Men måneder senere var hun nær ved at miste livet, da hun udviklede en blodprop i lungen efter at have født barnet via kejsersnit.

Hun var efterfølgende sengeliggende i seks uger, men blot fem måneder senere vendte hun tilbage til tennis.

Serena Williams stoppede karrieren som tennisspiller sidste år.

- Jeg er klar til at blive mor og udforske en anden side af mig selv, sagde hun efter sin sidste kamp.

Amerikanske Serena Williams er gode veninder med danske Caroline Wozniacki, der for nylig har gjort comeback efter at have født to børn.

Serena Williams vandt 23 grand slam-titler i single - flere end nogen anden i den såkaldt åbne æra, hvor professionelle og amatører har deltaget sammen.

Hun brugte 317 uger øverst på kvindernes verdensrangliste.