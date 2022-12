The Sun beklager Jeremy Clarksons hadefulde Meghan-klumme

Den britiske tabloidavis The Sun fortryder, at den i sidste uge publicerede en klumme om Meghan Markle skrevet af den tidligere 'Top Gear'-vært Jeremy Clarkson.

Det oplyser avisen fredag.

I klummen skrev Clarkson blandt andet, at han 'hader' Meghan Markle, og at han drømmer om den dag, 'hvor hun bliver tvunget til at paradere nøgen gennem gaderne i hver eneste landsby i Storbritannien, mens folkemængderne råber 'skam' og kaster klumper af ekskrementer efter hende'.

Klummen udløste et rekordhøjt antal klager. Således blev der indgivet flere end 20.000 klager til UK Independent Press Standards Organisation (Ipso), der fører tilsyn med de britiske aviser.

Også mange højtprofilerede personer har kritiseret klummen. Det gælder blandt andre forfatter Philip Pullman og Londons borgmester, Sadiq Khan.

Jeremy Clarkson havde skrevet klummen som en reaktion på Meghan Markle og prins Harrys nye Netflix-dokumentarserie, 'Harry & Meghan'. Klummen er siden blevet fjernet fra The Suns hjemmeside.

- På The Sun fortryder vi publiceringen af denne klumme, og vi beklager dybt, skriver avisen i en erklæring på sin hjemmeside fredag.

The Sun tilføjer, at klummen også vil blive fjernet fra avisens arkiver.

Allerede mandag fjernede The Sun klummen fra sin hjemmeside. Det skete efter anmodning fra Clarkson selv.

På Twitter skrev Clarkson, at han havde lavet 'en klodset reference' til en scene i serien 'Game of Thrones', og at dette var blevet taget 'meget dårligt imod blandt rigtig mange mennesker'.

- Jeg er forfærdet over at have såret så mange. Jeg vil være mere forsigtig i fremtiden, skrev han.

I en af de mest berømte scener i 'Game of Thrones' går en kvindelig karakter 'the walk of shame', hvor hun bliver tvunget til at gå nøgen gennem byens gader, mens folk kaster affald efter hende.

- Klummeskribenternes holdninger er deres egne, men som udgiver er vi klar over, at der med ytringsfrihed følger et ansvar, skriver The Sun.

I Netflix-dokumentaren 'Harry & Meghan' beskylder parret blandt andet den britiske tabloidpresse for racisme og for at forsøge at 'ødelægge' Meghan Markle.