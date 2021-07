Tidligere drabsmistænkt langer ud efter ny Hollywood-film

En amerikansk kvinde ved navn Amanda Knox, der i 2015 blev frifundet for drab i Italien, langer ud efter folkene bag en ny Hollywood-film for at profitere på hendes navn uden at have fået hendes samtykke.

Knox sad fra 2007 til 2011 fire år i fængsel i byen Perugia, inden hun blev helt frikendt for drabet på hendes britiske bofælle.

Hun udtrykker på Twitter sin frustration over filmen 'Stillwater', der i denne uge fik premiere i amerikanske biografer.

- Tilhører mit navn ikke mig? Mit ansigt? Hvad med mit liv? Min historie? Hvorfor refererer mit navn til begivenheder, som jeg ikke havde noget med at gøre?

- Jeg vender tilbage til disse spørgsmål, fordi andre fortsætter med at tjene penge på mit navn, ansigt og min historie uden mit samtykke, skriver 34-årige Knox fredag.

Hun tilføjer, at filmen 'forstærker et billede af mig som en skyldig og utroværdig person'.

34-årige Amanda Knox bruger i dag sin stemme til at advokere for kriminalretsreformer. (Arkivfoto) Foto: Vincenzo Pinto/Ritzau Scanpix

Filmens instruktør, Tom McCarthy, har tidligere sagt, at sagen om Amanda Knox inspirerede filmen, der handler om en amerikansk offshorearbejder, som rejser til Frankrig for at hjælpe sin datter, der er blevet sendt i fængsel for et drab, hun ikke har begået.

'Stillwater', der har superstjernen Matt Damon i en af hovedrollerne, bliver af eksperter set som en mulig Oscar-vinder.

Folkene bag filmen er ikke vendt tilbage med en kommentar på Knox' kritik.

Amanda Knox har efter sin frikendelse brugt sin stemme til at advokere for kriminalretsreformer.

Hun inviterer på Twitter Tom McCarthy og Matt Damon til at deltage i hendes egen podcast for at høre hendes synspunkter.

Amanda Knox blev i sin tid dømt for drabet sammen med sin daværende kæreste.

Efter deres frikendelse blev en lokal mand ved navn Rudy Guede dømt for drabet og idømt 16 års fængsel, efter at hans blodige fingeraftryk blev fundet på gerningsstedet.

Sagen om Amanda Knox er i forvejen blevet undersøgt i en dokumentarfilm af samme navn på Netflix. Dokumentaren er lavet af det danske produktionsselskab Plus Pictures.