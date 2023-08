Tog u'sæd'vanlig metode i brug

Den populære skuespillerinde fortæller, at hun tidligere har afprøvet et hudplejeprodukt, der indeholder sæd fra laks

Den amerikanske 'Friends'-skuespillerinde Jennifer Aniston vil 'prøve næsten alt' for at blive ved med at se ung ud.

Det fortalte hun i et længere interview med The Wall Street Journal, hvor hun samtidig afslørede en noget utraditionel metode, som hun tidligere har forsøgt sig med i jagten på at bevare det unge ydre - blandt andet en hudbehandling med en yderst u'sæd'vanlig ingrediens.



Til mediet fortalte hun nemlig, at hun tidligere har eksperimenteret med en behandling, der indebar sæd fra laks.

Den populære skuespiller forklarede, at hun havde været i kontakt med en hudterapeut, der havde foreslået den mærkværdige hudbehandling.

- Først og fremmest sagde jeg: 'Er du seriøs? Hvordan får man sæd fra en laks?', fortalte skuespillerinden i interviewet om, da hun første gang blev introduceret for hudbehandlingen.

Jennifer Aniston blev dog nysgerrig og valgte at prøve det af. Efter at have prøvet behandlingen fortalte hun dog, at 'hun ikke var sikker på, om den var effektiv'.

Populært i Korea

Laksesæd er blevet kaldt den næste 'must have'-skønhedsingrediens, da DNA'en eftersigende skulle indeholde flere ingredienser, der er gavnlige med henblik på at holde huden ung og frisk.

Laksesæd begår sig på at producere mere kollagen, øge celleomsætningen og forbedre pigmentering og inflammation, som eftersigende skulle medvirke til at holde huden ung.

Det skriver New York Post.

Den mærkværdige hudpleje udledt af laksesæd er så småt begyndt at bevæge sig ind på markedet over luksuriøse hudplejeprodukter verden over.

Og hudpleje med laksesæd er specielt populært i Korea, som ifølge den kosmetiske hudlæge Dr. Kenneth Beer fra USA er et land, 'der altid virker til at have det næste populære hudplejeprodukt'.

Men den vigtigste grund til, at det pludselig er populært, er sandsynligvis relateret til, at Jennifer Aniston nævnte det, konkluderer den amerikanske kosmetolog til sidst.

