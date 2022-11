Trækker stikket: Det er ikke nok!

Puk Elgård stopper som forkvinde for Børnerådet og kommer med opsang til en ny regering

Journalist og tv-vært Puk Elgård har arbejdet som forkvinde for Børnerådet siden 1. juni. Det var en en kort fornøjelse, for nu er det nemlig slut.

Det skriver Børnerådet i en pressemeddelelse.

'Jeg må konstatere, at de rammer og betingelser, Børnerådet har til at opfylde sit formål, langtfra slår til. Hverken de ti timer, mit arbejde som forkvinde er normeret til, eller sekretariatets begrænsede ressourcer.'

'Personligt kommer jeg for langt væk fra virkeligheden og mødet med børnene, når de få timer, jeg har til rådighed, også skal bruges til at holde møder med politikere og fagfolk, give interviews, deltage i konferencer, læse fagliglitteratur, følge den politiske debat og lede et råd på otte medlemmer,' står der i pressemeddelelsen.

Der er langt vej endnu

Ved sin fratrædelse som forkvinde opfordrer hun en ny regering til for alvor at prioritere og understøtte Børnerådets virke og arbejdet med børns rettigheder i Danmark.

Børnerådet skal sikre børns rettigheder, være rådgiver for regering og Folketing og vurdere, om Danmark lever op til FN's Børnekonvention. Opgaven er stor, og der er langt vej endnu, mener Puk Elgård.

'Sammen med min opsigelse har jeg sendt et brev til en kommende minister med mine overvejelser, erfaringer og anbefalinger til, hvordan Børnerådets arbejde kan styrke.'

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Puk Elgård.