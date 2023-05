Tucker Carlson lancerer nyt politisk program på Twitter

Tilhængere af den kontroversielle nyhedsvært Tucker Carlson kan 'snart' se frem til igen at se ham tale om politik og samfundsanliggender på skærmen fra sofaen.

Den tidligere Fox News-profil er nemlig på vej med en 'ny version' af sit program fra Fox News, som i stedet kommer til at blive sendt på det sociale medie Twitter.

Det siger Tucker Carlson i en video, som han har lagt ud på sin twitterprofil.

- Snart lancerer vi en ny version af det program, som vi har sendt de seneste seks og et halvt år, på Twitter, siger Carlson i videoen.

- Vi har også andre ting i støbeskeen, som vi vil fortælle om. Men for nuværende er vi bare glade for at have en plads her.

Fox News og Tucker Carlson gik i april fra hinanden, efter at nyhedsmediets moderselskab, Fox Corp, indgik et forlig på 787,5 millioner dollar, cirka 5,3 milliarder kroner, i en sag, hvor det var blevet sagsøgt for bagvaskelse.

Tucker Carlsons program, 'Tucker Carlson Tonight', var det mest populære nyhedsprogram blandt de 25-54-årige seere af fjernsynsstationen, som er den mest sete i USA.

Udmeldingen om det nye program kommer, bare få uger efter at fjernsynsværten interviewede Elon Musk, som ejer netop Twitter.

Musk købte det sociale medie sidste år for at skabe det, som han kaldte et 'digitalt rådhus', hvor brugere kan dele mangfoldige synspunkter.

Han har tidligere kritiseret det sociale medies hang til at udpege misinformation om coronavirus i brugeres opslag - en praksis, som blev stoppet, da Musk tog tøjlerne.

Det amerikanske medie Axios skriver tirsdag lokal tid, at Tucker Carlsons advokater har sendt et brev til Fox News, hvor det anklager medieselskabet for bedrageri og kontraktbrud. Den officielle historie er stadigvæk, at Fox News og Tucker Carlson blev enige om, at han ikke længere skulle arbejde på stationen.

Nyhedsbureauet Reuters har forsøgt at få en kommentar fra Tucker Carlsons advokater og Fox News. Det har ikke været muligt.