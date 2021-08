TV 2 kapper alle bånd: Droppet til populært tv-program

'Vi siger farvel til en medarbejder, der har været en profil og en frontfigur for TV 2 gennem samlet 23 år, og vi ønsker Jens det bedste fremover.'

Sådan lød det i en pressemeddelelse fra TV 2 i december 2020, da kanalens - i hvert fald indtil da - folkekære vært i i forskellige roller gennem årene Jens Gaardbo forlod sit job.

Det skete efter en intern kultur-undersøgelse i kølvandet på den såkaldte MeToo-bølge, der havde kortlagt, at Gaardbo 20 år forinden 'udviste dårlig dømmekraft', da han var ansat som nyhedschef.

Men ønsket om 'det bedste fremover' er en sandhed med modifikationer.

64-årige Gaardbo er i hvert fald ikke alene fortid på TV 2's kanaler som ansat - han er nu også blevet losset ud som skattet paneldeltager i TV 2 Charlies populære 'Spørg Charlie", hvor han ellers gennem mange sæsoner har været en af de mest benyttede, faste kendis-rådgivere, som har skullet tage stilling til seernes dilemmaer.

Ønsker ikke at tale

Hans stop var ventet, men TV 2 er ikke til at få i tale, når man vil have dem til at fortælle om årsagen og ikke mindst overvejelserne bag.

TV 2 bekræfter i et mailsvar, at Jens Gaardbo er droppet til 'Spørg Charlie', men ønsker ikke at tale i telefon med Ekstra Bladet om emnet.

'I 'Spørg Charlie' har vi altid haft skiftende paneldeltagere for at sikre programmet vitalitet. Det faktum kombineret med, at Jens Gaardbo stoppede på TV 2 sidste år, har betydet, at han ikke er med i den nye sæson,' skriver redaktør Mads Volck.

Jens Gaardbo har lige siden sit stop på TV 2 været tavs som graven, og det ønsker han ikke at lave om på for nuværende, meddeler han i en ellers venlig mail til Ekstra Bladet.

Den nye sæson af 'Spørg Charlie' har premiere 13. september, og der sendes i alt 12 programmer - nu altså uden en af de mest rutinerede kræfter i panelet.