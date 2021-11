TV 2 opklarer: De synger altså live – lidt endnu

Deltagerne i ’Hvem holder masken’ har i de første to episoder ikke fået hjælp med forhåndsindspillet vokal til deres show. Men sådan bliver det ikke ved med at være

TV 2’s nye lørdagssatsning ’Hvem holder masken’, der havde premiere sidste lørdag og igen i aften sendes på TV 2 kl. 21.10, har for alvor delt vandene herhjemme.

Nogen synes, den oprindeligt sydkoreanske opfindelse er familieunderholdning, når det er bedst. Andre synes, det er bizart, mens en tredje gruppe har ytret, at den danske version er en tam omgang i forhold til de mere storstilede shows i udlandet.

Flere forvænte seere fra ’Vild med dans’ og ’X Factor’-segmentet er desuden utilfredse med, at seerne ikke selv har mulighed for at stemme på deltagerne og påvirke resultatet, idet der ikke er tale om et liveshow.

Et af de spørgsmål, der derfor naturligt melder sig, er: Synger deltagerne så heller ikke live i momentet under optagelsen i studiet? Har de fået lidt hjælp på forhånd? Er stemmen lige så ’maskeret’ som deltagernes krop og ansigt?

Nemt at skjule

Tvivlen, som også har været fremme blandt seere i forbindelse med ’The Masked Singer’ i udlandet, er der flere årsager til:

De kendtes vokal lyder for det første næsten altid påfaldende godt på trods af det faktum - må man formode - at langt fra alle deltagere er sangere af profession.

Det ville således være nemt at skjule, hvis de sangmæssigt ofte ikke specielt erfarne deltagere reelt ikke synger live inde under de kæmpe, farvestrålende kostumer, men har indspillet sangen på forhånd, så de i højere grad kan koncentrere sig om deres fysiske performance.

'Hvem holder masken' er ikke et sangprogram, mener TV 2. Derfor behøver deltagerne heller ikke at synge live fra og med program 3. Her vært Ibi Støving sammen med 'detektiverne'. Foto: Lasse Lagoni

Derudover vil den kvikke seer have bemærket, at det ser ud til, at den mikrofon, deltagerne i flere tilfælde holder og angiveligt synger ind i, ofte er ret langt fra deres dragt eller i det mindste med varierende afstand undervejs, uden at vokalen lyder hverken højere eller lavere af den grund - endnu et tegn på en mulig forhåndsindspillet vokal.

Det er der dog en naturlig årsag til, fortæller programmets TV 2-redaktør, Thomas Richard Strøbech, til Ekstra Bladet.

- I de første to programmer ser vi alle figurerne synge for første gang, og her synger de live på scenen - deres mikrofon er inde i kostumet, siger redaktøren og afslører dermed, at den håndholdte mikrofon bare er til pynt.

Helt oprigtig lyd

Samtidig fortæller Thomas Strøbech, at det ikke i alle kendte deltageres tilfælde bliver ved med at forholde sig sådan.

- Herefter (efter de første to programmer, red.) valgte vi at lade det være op til den enkelte, om de ville synge live foran publikum eller indspille sangen inden, så de kunne fokusere mere på deres performance’.

Han fortsætter:

- Da det jo ikke er en sangkonkurrence, og vi ikke sender live, er det ikke en afgørende faktor. Det vigtige her er, at vi ikke ændrer på deres stemmer eller tuner dem til at lyde på en særlig måde. Seerne får jo kun den kendtes stemme at høre, når de synger, så det skal være deres helt oprigtige lyd - og det er det’.