TV 2-par deler glædelig nyhed

Vinderne fra 2018-udgaven af det populære TV 2-program 'Nybyggerne' er blevet gift.

'I går var en god dag,' skriver Charlotte Jakobsen i et opslag på sin Instagram-profil, til et billede, hvor hun er iført brudekjole.

Og til opslaget vælter det ind med lykønskninger fra flere andre deltagere fra 'Nybyggerne'.

'Tillykke!! I skulle jo bare lige have et puf,' skriver Mads Taiki, der vandt 'Nybyggerne' i 2019.

'Ej hvad. Kæmpe tillykke i to,' skriver Ida Holm, der er kærester med Mads Taiki.

Brylluppet kom tilsyneladende også som et chok for den tidligere 'Nybygger'-vært Puk Elgård:

'Hov da. Stort tillykke.'

Charlotte og Fredrik blev kort efter 'Nybyggerne' forældre til sønnen Viggo. I dag venter de deres andet barn.

Knap et år efter de vandt deres drømmelejlighed i Hedehusene til en værdi af 3,4 millioner kroner, satte de lejligheden til salg for at vende tilbage til Jylland. De har nu kastet sig ud i et nyt projekt og købt nyt hus.

Men det er langt fra gratis at vinde en milliongevinst. Efter vinder-rusen har lagt sig, venter der nogle finansielle tømmermænd i form af noget af en regning

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret. Det har i skrivende stund ikke været muligt.