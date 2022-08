TV 2-vært: Nu går livet da helt amok

Tv-værten Christian Degn trykker på playknappen i det nye musikalske quizprogram 'Mit livs musik', der får premiere på TV 2 Charlie 13. august som kanalens nye lørdagssatsning.

Her quizzer to kendte gæster sig frem til hinandens yndlingssange i en række kategorier, og til hvert nummer knytter der sig et særligt minde, en sjov anekdote eller en livsbegivenhed, som de åbenhjertigt deler.

- Der bliver grint en masse. Der kommer også tårer, og nogle græder sammen, siger Christian Degn og tilføjer:

- Det sker virkelig sjældent på tv på den måde, som det gør her. For man skal tænke på, at det er folk, der er vant til at være på, og som er ret professionelle. Men pludselig får musikken nogle meget stærke følelser frem.

I premiereprogrammet fortæller tv-værten Hans Pilgaard om det nummer, der fik ham til at føle, at det hele nok skulle gå, dengang han endnu ikke var sprunget ud homoseksuel.

Senere i sæsonen gæster skuespilleren Esben Dalgaard, der er uhelbredeligt syg af kræft, 'Mit livs musik' og fortæller om en speciel sang, der giver ham og familien håb i en svær tid.

- Selv om det er et feel good-program, kommer der også mange rørende historier.

- Musikken er med os hele vejen gennem livet og kan give et portræt af et menneske, siger Christian Degn.

Det gælder også selv for den tårnhøje tv-vært, der siden han gik på Journalisthøjskolen har underholdt som Dj Degnamite og optrådt på Smukfest, Esbjerg Rock Festival og Musik i Lejet og selv laver musikquizzer.

Han kalder 'Mit livs musik' for sit hjerteblod.

- For en kæmpe bonderøv som mig er det vildt at komme ind i et supertjekket studie a la et amerikansk talkshow med de her superfede gæster og et godt band, der spiller deres yndlingssange.

- Nu går livet da helt amok. 2022 peaker fuldstændig - far, kæreste og musikquiz. Det er bare så optur, jubler Christian Degn.

For to måneder siden blev den populære tv-vært far og kæresten Trine forældre for første gang, og det har givet musikken nogle helt nye toner.

- Musik er en genvej lige ned i mit følelsessystem, som intet andet kan ramme på den måde, fortæller Christian Degn og fortsætter:

- Nu er jeg lige blevet far til Vagn, og pludselig græder jeg over nogle helt banale sange, hvor jeg tænker: 'Hvad sker der?'.

Både Johannes Brahms vuggevise, som bliver spillet, når man trækker en af Vagns bamser op, og The Minds of 99's børnesang, 'Emil', rører ham dybt.

Især stroferne: Når jeg kigger på dit smil / Ja, så tænker jeg på verden / Bare uden smerten.

- Vi kommer alle til verden med et blankt lærred, Der er ikke nogen, der er skabt til at blive onde. Hvis forældrene er søde, er der en masse tryghed og smil, og arme og ben, der fægter ud til alle sider - det er i hvert fald sådan, jeg oplever Vagn.

- Da jeg hørte 'Emil' og lagde mærke til ordene, flød tårerne ud, fortæller den stolte far.

I musik er der forankret mange minder, og det er dem, der toner frem i programmet.

I 'Mit livs musik' skal de kendte gæster blandt andet gætte, hvilken sang der definerer dem og deres musiksmag, så samme spørgsmål skal Christian Degn have.

Det er svært, medgiver han.

Efter en del grublen svarer han et andet The Minds of 99-nummer, nemlig 'Alle skuffer over tid'.

- Det lyder måske meget deprimerende, men det er egentlig ret befriende, siger han og uddyber:

- Jeg ved, at jeg nok skal komme til at skuffe min dejlige kæreste og vores søn på et tidspunkt, og dem, der har set programmet 'Alt det min far ikke har lært mig' har set, at jeg har skuffet der.

- Men det endte jo alligevel godt, og det er en befrielse at få at vide, at vi bare er mennesker og skal have lov til at være det, siger Christian Degn.

'Mit livs musik' får premiere 13. august klokken 20.50 på TV 2 Charlie og TV 2 Play.