Tv-stjerne død

Komiker og skuespilleren Richard Jay Belzer er død. Han blev 78 år gammel. Det oplyser ven og forfatter Bill Scheft til Hollywood Reporter.

- Han havde mange problemer med helbredet, og hans sidste ord var: Fuck dig, siger Bill Scheft til mediet.

Richard Jay Belzer var bedst kendt for sine roller som politiefterforsker som John Munch først i 'Homicide: Life on the Street' og efterfølgende i 'Law & Order: Special Victims Unit'.

Richard Jay Belzer optrådte første gang på skærmen i filmen 'The Groove Tube' tilbage i 1974. Han var også publikums opvarmer for 'Saturday Night Live', og gjorde tre gæsteoptrædener i programmet.

- Jeg er så ked af at høre om Richars Belzers død. Jeg elskede denne fyr så højt. Han var en af mine første venner, da jeg kom til New York for at lave Saturday Night Live, skriver Laraine Newman, der er caster på 'Saturday Night Live'.