Tv-vært: - Det er håbløst

Nogle gange bliver 'Boligkøb i blinde'-værten Camilla Ottesen nødt til at knibe sig selv i armen under optagelserne

I onsdagens afsnit af 'Boligkøb af blinde' blev der købt et hus til ægteparret Katja og Max, der var fuld af fugt og skimmelsvamp.

Camilla Ottesen, der er vært på programmet, fortæller til Ekstra Bladet, at det godt kan være svært at vise husene frem.

- Det er ofte rigtig deprimerende, når vi står og skal vise huset første gang. Jeg kan godt forstå, Katja og Max var rigtig kede af det, siger Camilla Ottesen om aftenens afsnit.

Camilla Ottesen er også tit overrasket over, hvor dårlig stand husene er i.

- Nogle gange må jeg knibe mig i armen og tænke, hvordan har vi dog kunnet købe det her hus.

Men nogle gange oplever hun, at det også kan være en god ting, når husene er i dårlig stand.

- Det er jo programmets præmis. Derfor er jeg også glad, for jeg selv står med den fornemmelse, fordi det er jo håbløst. Det er ikke noget, vi prøver at pynte på, og det er heller ikke noget, vores deltagere spiller på, fortæller Camilla Ottesen.

Camilla Ottesen fortæller dog også, at programmet heldigvis har nogle rigtige dygtige eksperter, som har blikket for at få det bedste ud af husene.

Corona ændringer

Den nye sæson af 'Boligkøb i blinde' er optaget under corona, men det er heldigvis ikke noget, redaktionen har mærket alt for meget til.

Men det er selvfølgelig ikke gået ubemærket hen.

- Man mangler nærheden og nærværet. Man er hele tiden meget mere påpasselig, og man bliver ikke lige de der fem minutter ekstra, siger Camilla Ottesen.

Den skarpe seer vil måske også have lagt mærke til en coronaændring i prorgrammet.

I de forrige sæsoner har alle eksperterne og Camilla Ottesen vist parrene rundt i deres nye hus, men i denne sæson er det kun værten, der går med parret rundt.