TV-vært i kamp mod mobning

'Den gode tone' på nettet er for alvor sat på dagsordenen, og nu følger DR trop med ny programserie 'Mit liv på nettet', der skal tage fat i de problemstillinger, vi møder på sociale medier.

Ulla Essendrop skal stå i spidsen for programmet, og over for Ekstra Bladet fortæller hun, at det er vigtigt at sætte fokus på den gode tone.

- Vi skal forholde os til, hvilke problemstillinger der kan være ved sociale medier - blandt andet mobning, siger Ulla Essendrop.

Selv har DR-værten været forskånet hadbeskeder på sociale medier, men alligevel mener hun, at det er på tide at hanke op i sig selv, i forhold til, hvad der bliver skrevet på nettet.

- Et af programmerne handler om mobning blandt børn og unge på sociale medier. Undervejs slog det mig, at børn lærer af at se, hvad voksne gør. Så længe voksne ikke kan opføre sig ordentligt på sociale medier, så kan vi ikke undre os over, at der er mobning blandt børn og unge, siger Ulla Essendrop og fortsætter:

- Det er en ret stor pointe i forhold til den hårde tone.

- Jeg glæder mig virkelig meget

Ulla Essendrop håber på, at det nye program får folk til at tænke sig om en ekstra gang, inden de tyer til tasterne.

- Jeg håber, at programserien kan gøre os bevidste om og tage stilling til, hvad vi ønsker sociale medier skal fylde i vores liv, hvor meget vi tillader, at det påvirker os, og hvor meget magt vi vil give dem, siger Ulla Essendrop.

'Den gode tone' har også fyldt meget i 'X Factor' de seneste fredage, hvor flere deltagere og dommere har modtaget grimme beskeder fra seere.