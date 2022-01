Tv-vært raser mod J.K. Rowling

Jon Stewart har en høne at plukke med forfatteren bag Harry Potter, J.K. Rowling.

Ved første øjekast ser nisserne i Harry Potter-bøgerne ganske uskyldige ud. Men nisserne, der arbejder i troldmandsbanken Gringotts, holder kun af guld og værdier, har skarpe tænder og er særdeles griske.

Og ifølge den amerikanske tv-vært Jon Stewart er de også antisemitiske.

Det siger han i sin podcast 'The Problem With Jon Stewart'.

- Har du nogensinde set scenerne i Gringotts-banken? Ved du, hvad de er? Jøder! Folk svarer: ‘Åh, de karakterer er fra Harry Potter. Og jeg siger: ‘Nej, de er en karikatur af en jøde fra et stykke antisemistisk litteratur', siger Jon Stewart i podcasten.

Nisserne er ifølge Stewart kraftigt inspireret af illustrationer fra 'Zions Vises Protokoller'.

'Zions Vises Protokoller' er en antisemitisk bog fra 1903, der fremstillede jøder i et dårligt lys.

'Kan vi få de her fyre til at styre vores bank'?

Ifølge Stewart er Harry Potter-universet et eksempel på, at fordomme om jøder lever i bedste velgående.

- J.K. Rowling tænkte: Kan vi få de her fyre til at styre vores bank? Det er en troldmandsverden, vi kan ride på drager, du kan have ugle som kæledyr, men hvem skal styre banken? Jøder!, siger Stewart.

Slået hånden af

J.K. Rowling har i en længere periode været en udskældt person, fordi hun er kommet med udtalelser, der er blevet kritiseret for at være transfobiske.

Senest har en britisk skole droppet at opkalde en af deres bygninger efter forfatteren.

1. januar udgav HBO et stort genforeningsshow i anledning af 20-års jubilæet for den første film. Her mødes skuespillerne på ny, men J.K. Rowling optræder kun i arkivmateriale.

Skuespilleren Emma Watson, der spiller Hermione i filmene, blev i går beskyldt for antisemitisme på baggrund af noget helt andet. Det kan du læse mere om her.