TV2-vært jubler: Er blevet far for første gang

Der er kommet ny spiller på banen hjemme hos TV2 Sportens vært Rasmus Staghøj.

Hans forlovede, Katrine Meghann Hughes, har nemlig født parrets første barn, en lille dreng, som skal hedde Charlie.

Det annoncerer den nybagte far på Instagram.

- I går morges kom Charlie Staghøj Hughes ind i vores liv. Jeg ved ikke, hvad der er blevet af tiden siden da. Livet har aldrig været mere klart end nu. Katrine Hughes var en stjerne på Hvidovre Hospital, og jeg nåede heldigvis at være med til at opleve miraklet, skriver tv-værten og fortsætter:

- Jeg vidste, at Katrine var vidunderlig og stærk, og alligevel overraskede hun med sin styrke. Jeg er imponeret for altid. Vores coronaboble for to er blevet til en barselsboble for tre. Vi elsker det, og vi elsker Charlie Staghøj Hughes.

Det var også på det sociale billeddelingsmedie, at han afslørede nyheden om, at en lille ny var på vej, kort efter at han havde afsluttet dækningen af årets Tour de France.

- Efter tre uger i Frankrig glæder jeg mig til at komme hjem - hjem til dem begge. 2021 bliver helt særlig, skrev han til et billede af sin gravide forlovede.

Parret mødte hinanden på en vinbar i København, og det var nærmest kærlighed ved første blik, har den 35-årige sportsvært tidligere fortalt Billed-Bladet.

Her fortalte han også, at børn var blandt fremtidsplanerne, hvis det var muligt at forene familielivet med de skiftende arbejdstider som sportsvært.

- Jeg kan jo se på mine kolleger, at de kan få det til at gå op. Hvis jeg er så heldig til den tid, kan jeg måske også, sagde Rasmus Staghøj sidste sommer i et interview med ugebladet.

Se opslaget her: https://www.instagram.com/p/CJrBrOFhgWI/