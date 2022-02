Ud at køre med den skøre

- Vil du godt kneppe mig?



Det er Inger, der spørger viceskoleinspektøren Skelbæk, spillet af en mavesur Søren Malling. Inger bliver gestaltet af Sofie Gråbøl med flakkende blik, poser under øjnene og en skævvredet mund, der siger tingene ligeud.



Først der bliver busturen til Paris sjov. Der er noget på spil, når den skizofrene Inger deler sine forbudte tanker med de bornerte buspassagerer. Sjov, men ikke for grov til Biografklub Danmark-segmentet.



Flere destinationer, flere slutninger

Omsorgsrejsen fandt sted i det højtaljede år 1997, men er et iscenesat portræt af instruktør Niels Arden Oplevs egen søster, Inger. Altså, et genbesøg i den byernes by, der lagde kimen til hendes mentale forstyrrelser.