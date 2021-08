11-årig bankede tønder for verdensstjerne

Normalt er det Taylor Hawkins, der sørger for Foo Fighters gryder, men torsdag fik 11-årig pige æren af at spille trommer til nummeret Everlong

Formentlig takket være corona kunne 11-årige Nandi Bushell torsdag gå på scenen og spille trommer for megabandet Foo Fighters, mens bandets frontmand Dave Grohl tændte op i hittet Everlong.

Mens corona for alvor hærgede, og alt var lukket ned, valgte den dengang 10-årige britiske pige nemlig at udfordre Dave Grohl, der tidligere var trommerslager i det legendariske band Nirvana.

Og på grund af corona var Dave Grohl ikke på turné, og derfor havde han tiden, da han blev gjort opmærksom på udfordringen af sine venner. Han valgte at besvare med en ny tromme-video og sende den tilbage til Bushell via sociale medier.

Dave Grohl på scenen for Foo Fighters. I baggtrunden er Taylor Hawkins, der normalt sørger for bandets gryder. Torsdag fik 11-årig pige æren i nummeret Everlong. Arkivfoto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Sådan battlede de to frem og tilbage, indtil de en dag talte sammen over videolink, hvor Foo Fighters-frontmanden tilbød hende at komme på scenen, når bandet igen skulle på turné.

Således blev løftet opfyldt, da Foo Fighters optrådte i The Forum i Californien. Bandet har ikke lagt noget ud på sociale medier, men det har den 11-årige brite til gengæld. Hun har delt hele oplevelsen fra start til slut på hendes profiler på sociale medier som Instagram, Twitter og Youtube.