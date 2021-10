115 millioner følgere: Aldrig sagt et ord

Senegaleseren Khaby Lame startede på TikTok under corona-nedlukningen, og her godt halvanden år senere er han den anden mest fulgte person på den populære app

Han mistede sit job på en fabrik nær Torino, da corona-krisen begyndte at hærge i Europa. Efter fyringen downloadede Khaby Lame video-appen 'TikTok' på sin telefon en dag, han sad og kedede sig.

Nu er den 21-årige italiensk-senegaleser blevet verdenskendt på videoer, hvor han ikke siger noget.

- Jeg fandt på idéen, fordi jeg så nogen videoer, hvor folk viste, hvordan man gjorde helt basale ting på besværlige måder, og derfor ville jeg vise, hvordan man gjorde det på en simpel måde, fortæller Lame til CNN

Den populære TikTok-stjerne på den røde løber til Venice International Film Festival. Foto: Ritzau Scanpix

På sine videoer viser Khaby Lame først en video, hvor en simpel ting bliver besværliggjort. Lame viser så efterfølgende, hvor nemt det faktisk kan gøres, og laver vilde armbevægelser samtidig med, at hans mimik er sjov.

Et eksempel kunne være, at en mand viser, hvordan man kan tage skrællen af en banan ved at skære i den. Lame demonstrerer efterfølgende, hvordan man helt simpelt bare kan pille skrællen af med hænderne. Lige præcis den video har i øvrigt 274,5 millioner visninger.

Internationale muligheder

Med 115 millioner følgere på TikTok og 48 millioner følgere på Instagram har han fået mulighed for at lave samarbejde med store selskaber som Netflix, Barilla og Dream 11.

På trods af den ekstreme popularitet holder Khaby Lame begge ben plantet solidt på jorden. Han fortæller, at det dyreste, han har købt, er en Iphone 12.

- Jeg er ligeglad, om jeg er nummer et, to eller fire mest populære på TikTok. Jeg begyndte at lave videoer, så folk kunne grine, og det vil jeg fortsætte med. Jeg er selvfølgelig glad for, at det er blevet så stort, men det er ikke det vigtigste for mig.

Khaby Lame er kun bag Charli D'amelio i forhold til antal følgere på TikTok. Charli D'amelio har i skrivende stund 125,6 millioner følgere. Foto: Ritzau Scanpix

Khaby Lames mest sete video har i skrivende stund 346,6 millioner visninger og lige knap 36 millioner likes.