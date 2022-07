12 års fængsel er ikke nok

12 år bag tremmer for børneporno er ikke nok, hvis man spørger Kristen, der er mor til tvillingebrødrene Charlie og Sam, der er blandt Jerry Harris ofres.

Jerry Harris, den tidligere stjerne i Netflix-serien 'Cheer', er blevet idømt 12 års fængsel i en sag om børneporno.

Han var blandt andet tiltalt for at have lokket en mindreårig dreng til at producere seksuelt eksplicitte videoer og fotos af sig selv.

I februar i år erklærede Harris sig skyldig i at have tilbudt 2000 dollars - svarende til lidt over 14.000 kroner - for billeder fra et mindreårigt offer, at have overtalt et andet offer til at sende ham lignende billeder, ligesom han lokkede videoer ud af et tredje offer.

Charlie og Sam var blandt de ofre.

I en lang erklæring skriver tvillingernes mor, at hun ikke har en følelse af retfærdighed endnu. Hun er stadig knust og vred på trods af hans fængselsdom.

'Alle aspekter af Jerrys sag er tragiske'.

'Retfærdighed kan ikke fuldbyrdes i denne sag uden en dom, der afspejler det faktum, at hr. Harris' vedholdende, bevidst udvalgte og omhyggeligt planlagte handlinger har han i virkeligheden dømt sine ofre til et helt liv med konsekvenser', skriver moderen Kristen.

Så op til Jerry Harris

Charlie var kun 13 år, da Harris sendte ham en besked på Instagram, hvor han spurgte indtil hans alder, og om han ville sende nøgenbilleder. Charlie følte sig presset til at sende billederne, fordi han så op til ham. Derefter mødtes de til en cheer-konkurrence, hvor Harris angiveligt skulle havde overfaldt Charlie.

Efterfølgende begyndte Harris at tage kontakt til tvillingen Sam.

Netflix-stjernen var under efterforskning siden 2019. Han blev arresteret i september 2020, hvor anden sæson af 'Cheer' havde fokus på hans anholdelse.

