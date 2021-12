13-årig tjener kassen

Der er penge i at lægge stemme til populære animationsfilm, men Iain Armitage missede den helt store gevinst

Han er 13 år og kan på 10 arbejdsdage tjene mere, end hvad mange danskere tjener på et år.

Navnet er Iain Armitage, og han tjener sine penge som blandt andet børneskuespiller i serien 'Young Sheldon', men nu viser nye dokumenter, at han i år supplerede sin løn med en ganske velbetalt rolle som stemmen bag Chase i 'Paw Patrol: The Movie' – filmatiseringen af den animerede serie, som de fleste små børn tvinger deres forældre til at se med på.

I forbindelse med 'Paw Patrol: The Movie' fik Armitage en ganske fin hyre, viser retsdokumenter fra L.A. Superior Court, som TMZ er lykkedes at komme i besiddelse af.

Han fik således minimum 657.000 kroner for at lægge stemme til filmen, men beløbet kunne have været langt, langt højere.

Missede kæmpebonus

Kontrakten lyder nemlig, at Armitage blev betalt 10.000 dollars – svarende til godt 66.000 kroner – for hver gang han gik i studiet i forbindelse med filmen med en garanteret betaling for 10 sessioner. Svarende til 100.000 dollars.

Derudover var der potentielt væsentligt flere penge i vente. Såfremt filmen, der havde premiere i august, indtjente mindst 985 millioner kroner, ville han få en bonus på 1,15 millioner kroner, og klarede den sig markant bedre end det, kunne hans bonus samlet nå op i 11 millioner kroner.

Desværre for Armitage var der ikke nok børn, der slæbte deres forældre og bedsteforældre med i biffen, og filmen indtjente 'blot' 854 millioner kroner, hvorfor Armitage måtte lade sig nøje med beskedne 657.000 kroner.

Stadig en løn de færreste kan matche som 13-årig.

Trods sin alder skulle den unge skuespiller allerede være god for 26 millioner kroner, ifølge celebritynetworth. Det skyldes blandt andet roller i 'Young Sheldon' og 'Big Little Lies'.