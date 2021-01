17-årig smadrer alle rekorder

Den kun 17-årige amerikanske skuespiller og sanger, Olivia Rodrigo, har slået Spotify-rekord med sin nye debut-single 'Drivers License. Det er den sang i verden, der på Spotify har fået flest streaminger på en enkelt dag, lyder det fra streamingtjenesten Spotify.

Olivia Rodrigo er i forvejen kendt i hele verden for sin rolle som Nini Salazar-Roberts i Disney-tv-serien 'High School Musical: The Musical: The Series.'

Det skriver flere medier, heriblandt CNN.

Den dramatiske kærlighedssang, der går lige i hjerterne på alle verdens teenagere, fik 15,17 millioner streaminger den 11. januar. Men allerede dagen efter slog 'Drivers License' sin egen rekord og blev streamet hele 17,01 millioner gange den 12. januar.

Fredag kunne Spotify så afsløre, at sangen nu også har rekorden som den mest streamede sang på en uge på Spotify.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Spotify-chefen Becky Bass fortæller til mediet Billboard, omkring de faktorer, der har gjort sangen populær i hele verden:

- Jeg tror helt sikkert, at der er tale om den perfekte storm. Hvis vi taler om det publikum, hun havde før udgivelsen af singlen, så er det et meget ungt kvindeligt publikum. Og det er dem, der har tændt gnisten, fortæller Becky Bass og tilføjer:

- Men nu har sangen også formået at flytte sig videre til et andet publikum. Det er helt klart de sociale medier, der har hjulpet sangen. Men den er også blevet kendt mund til mund. Det her er en sang, mange taler om netop nu. Alle lytter til den, alle er besat af den, siger Spotify-chefen om singlen, der blev udgivet den 8. januar.