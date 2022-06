18-årig datter er på OnlyFans: Giver ekskonen skylden

Charlie Sheens 18-årige datter Sam Sheen har oprettet en profil på voksenplatformen, der er kendt for at indeholde nøgenbilleder og videoer med frækt indhold. Hollywood-stjernen fortæller, 'at han ikke tolererer det'

Vildbassen og spradebassen Charlie Sheen, der altid er gået egne veje og har delt vandene, må sande, at æblet ikke falder langt fra stammen.

I hvert fald tyder noget på, at hans teenagedatter Sam 'Sami' Sheen er en lille rebel, som har arvet hans hang til vildskab, eller også ønsker hun slet og ret bare at tjene kassen på at dele billeder af sin krop.

Som bare 18-årig har kendis-datteren således besluttet at oprette en profil på den sociale medieplatform OnlyFans, der er kendt for - mod betaling fra brugerne som regel via fast abonnement - at blive brugt til at poste frække billeder eller videoer, hvor profilens ejer er nøgen eller delvist nøgen.

De mest hardcore bruger endda også platformen til at publicere regulær porno.

Det huer ikke den tidligere 'Two and a Half Men'-stjerne Charlie Sheen, 56, som indirekte giver sin ekskone - Sami Sheens mor - Denise Richards skylden for, at datteren indleder at eventyr, hvor hun publicerer voksenindhold.

- Hun er 18 år gammel nu og bor hos sin mor. Det her er ikke sket under mit tag. Jeg tolererer det ikke, men da jeg ikke er i stand til at forhindre det, har jeg opfordret hende (datteren, red.) til at holde det stilrent, kreativt og ikke ofre sin integritet, udtaler Charlie Sheen til Page Six.

Man skulle ellers mene, at Charlie Sheen selv er - eller i det mindste har været - mester i dén disciplin.

Denise Richards og Charlie Sheen var gift fra 2002 til 2006. Sammen fik de to børn - heriblandt nu 18-årige Sam Sheen. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

Stoler på hendes dømmekraft

Det er velkendt, at Charlie Sheen for nogle år siden befandt sig i en solid midtvejskrise, hvor han var alkoholiker, havde snotten lidt for langt nede i bunker af kokain, boede sammen med et harem af damer, lagde skrupskøre videoer ud på sociale medier i påvirket tilstand og som konsekvens deraf blev fyret fra sine skuespillerjobs.

51-årige Denise Richards, der selv er skuespiller og bl.a. kendt fra filmen 'Wild Things', ligesom hun har været Bond-babe over for Pierce Brosnan i 'The World is Not Enough', nægter, at hun skulle være skyld i datterens OnlyFans-eventyr.

- Sami er 18, og beslutningen er ikke baseret på, hvilket hus hun bor i. Alt, jeg kan gøre som forælder, er at vejlede hende og stole på hendes dømmekraft, men hun tager sine egne valg, udtaler Richards til Page Six kort efter, at datteren havde afsløret sine planer offentligt.

Det skete mandag på Sam Sheens Instagram-profil, hvor hun lagde et frækt badedragt-billede ud og opfordrede sine følgere til at 'klikke på linket i sin bio, hvis man vil se mere'.

Salgsteksten lyder blot: "Hey. Abonnér for at se eksklusivt indhold'. I samme moment lover Sam også at uploade nyt indhold to-tre gange om ugen, ligesom hun opfordrer abonnenterne til at chatte med hende privat.

'En misbrugsfamilie'

Det er ikke kun forældrene, som internt har et anstrengt forhold. Ifølge Page Six har Denise Richards og Sami også haft en noget lunken relation.

I september 2021 skabte Sami således overskrifter efter at have postet en TikTok-video, hvori hun hævdede, at hun var 'fanget i en misbrugsfamilie'.

