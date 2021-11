19-årig Netflix-stjerne får fjernet begge bryster

Miranda McKeon, der spiller Josie Pye i hitserien 'Anne With an E', er ramt af brystkræft

Teenage-stjernen Miranda McKeon skal have fjernet begge sine bryster.

Det fortæller den 19-årige skuespillerspire selv på Instagram.

McKeon, der spiller Josie Pye i Netflix-serien 'Anne With an E', fik for fem måneder siden diagnosen brystkræft i tredje stadie. Lægerne kaldte risikoen for, at den unge kvinde blev ramt af brystkræft for en ud af en million.

Siden den rystende besked har Miranda McKeon fået kemoterapi i kampen mod den frygtede sygdom, og nu skal hun have fjernet begge bryster.

Tidligere på ugen lagde hun dette opslag ud på Instagram, hvor hun åbent og ærligt fortalte om operationen, der skal foretages i San Francisco. Her har den unge skuespillers mor efter nøje research fundet de bedste læger og specialister til sin kræftsyge datter.

'I dag er en stor dag!!!! Jeg er ankommet til SF for at få den operation, jeg har ventet på i næsten fem måneder', skrev hun blandt andet.

Og der er en god grund til, at Miranda McKeon har set frem til operationen. Den vil fjerne al kræft fra hendes krop.

'Jeg skal have en dobbelt mastektomi - et indgreb, der fjerner alt brystvæv under huden på begge sider samt nogle lymfeknuder på min højre side. Det vil fjerne enhver kræftsygdom og reducere risikoen for tilbagefald i fremtiden markant. Det betyder også, at jeg bliver kræftfri!'

Mere detaljeret beskriver hun i opslaget, at operationen bliver foretaget på en måde, så hun vil bevare følelserne i huden efter indgrebet.

'Det vil selvfølgelig tage noget tid, men jeg er så taknemmelig over, at jeg vil komme til at se ud som og føle mig som mig selv igen'.

Miranda McKeon har været åben om sin kræftsygdom, fra hun fik diagnosen. På Instagram informerede hun sine 1,1 million følgere med dette opslag.

Siden har fans og følgere blandt andet fået lov at se, hvordan hun reagerede, da hun mistede sit lange hår på grund af kemoterapien.