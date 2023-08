21 år efter: Sådan ser han ud i dag

19. november 2002 var Michael Jacksons fans efterladt i chok.

På et hotel i Berlin viste verdensstjernen sig pludselig på en balkon før en koncert, og så skete det, som hele verden efterfølgende talte om.

Michael Jackson viste sin ni måneder gamle søn frem og viftede efterfølgende med ham ud over balkonen. En handling, der for altid hjemsøgte popstjernen og medførte voldsom kritik.

Michael Jackson måtte senere komme med en officiel undskyldning, hvor han slog fast, at baby-svingeriet havde været en forfærdelig fejl. Han var simpelthen blevet grebet af stemningen. Han ville aldrig bevidst sætte et af sine børns liv i fare, slog han fast.

Heldigvis kom ingen til skade, og i dag er babyen på billedet vokset op og er blevet en 21-årig mand.

Prince Michael Jackson II er normalt meget, meget sky og holder sig ude af offentlighedens søgelys, men tirsdag dukkede han pludselig op. Manden med kælenavnet 'Bigi' deltog i en fejring af sin fars 65-års fødselsdag i Las Vegas, og her blev der taget en række billeder af ham.

Kendt datter

Imens 'Bigi' Jackson lever et beskyttet liv uden for mediernes søgelys, er det anderledes med Paris Jackson.

Hun lever som model, skuespiller og sangerinde, og med sine 4,2 millioner følgere på Instagram er der masser at se til på den front.

Hun har også flere gange vakt opsigt på netop Instagram, hvor hun ved flere lejligheder har optrådt nøgen. Blandt andet i 2021, hvor popkongens datter deltog i et ritual sammen med sine veninder - uden en trevl på kroppen og med armene rakt i vejret, mens hun sad på græsset på sine knæ.

Paris Jackson. Foto: Janell Shirtcliff

Her sidder desuden andre kvinder i en cirkel, som er omringet af levende lys, for at hylde fuldmånen, der står i Vædderens tegn.

Michael Jacksons tredje barn er Prince Jackson, der tirsdag hyldede sin far.