214 klager over dansende dronning

Der er kommet mere end 200 klager til det britiske klagenævn Ofcom i forbindelse med en parodi på dronning Elizabeths juletale til den britiske nation første juledag på BBC.

Den falske version, der også viser en dansende dronning Elizabeth, blev sendt samme dag på Channel 4. Her blev den introduceret som en slags advarsel mod misinformation og fake news. Channel Four havde nemlig med digitale trick fået en skuespiller til næsten præcis at se ud som dronning Elizabeth.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og Independent

CNN har også lagt et videoklip fra 'fake'-parodien ud på deres Twitter:

I den alternative falske juletale var der også vittigheder om prins Harry og Meghans flytning til USA samt henvisninger til skandalen omkring prins Andrews relation til sexkrænkeren Jeffrey Epstein.

En talsmand fra Ofcom har over for Independent bekræftet, at der er kommet 214 klager over den falske jule-tale.

- Vi ser nu på klagerne, men ved endnu ikke, om vi lavere en større undersøgelse af sagen, lyder det fra Ofcom.

Tv-direktør Ian Katz fra Channel Four fortæller, at den alternative falske video af dronning Elizabeth er en slags kraftfuld påmindelse om misinformation.

- Teknologien bag fake news er en skræmmende ny front i kampen mellem misinformation og sandhed. Vores alternative juletale, der 'tilsyneladende' blev leveret af en af de mest kendte og tillidsfulde personer i vores nation, er et bevis på, at man ikke længere kan stole på sine egne øjne, forklarer Ian Katz til Independent.

