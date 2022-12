22-årig rapper død: Her er dødsårsagen

Torsdag kunne nyhedsmediet The Shade Room skrive på Instagram, at den blot 22-årige rapper Alexander Woods, bedre kendt som Big Scarr, er død.

Det bekræftede hans verdensberømte rapperkollega Gucci Mane dødsfaldet på Instagram til sine 16,5 millioner følgere.

Og nu er dødsårsagen også blevet bekræftet. Big Scaar døde som følge af overdosis af receptpligtig medicin. Det siger Arthur Woods, onkel til rapperen, over for TMZ.

Videre fortæller onklen, at han ikke vidste, at hans nevø fik medicinen. Men Arthur Woods siger, at Big Scaar har haft flere traumatiske oplevelser i sit liv.

Rapperen blev skudt tilbage i 2020, hvor han blev ramt ved rygsøjlen. I 2016 var Big Scarr involveret i en alvorlig bilulykke, der efterlod ham et stort ar på kroppen.

Startede i 2019

Den nu afdøde rapper blev født 7. april 2000 og voksede op i den sydlige del af Memphis. Han startede sin rapkarriere tilbage i 2019, hvor han udgav 'Make a Play', som hurtig blev populær på YouTube, skriver Daily Mail.

Big Scarr var dog mest kendt for sit mixtape med titlen 'Big Grim Reaper', som blev udgivet i 2021.

Båndet blev nummer 25 på Billboard 200 og solgte 22.000 eksemplarer i den første uge.

Big Scarrs død kommer efter drabene på to andre Memphis-rappere, nemlig Young Dolph og Snootie Wild.

Young Dolph blev dræbt i november 2021, mens han var i Memphis. Snootie Wild blev skuddræbt i februar, da han var i Houston.

