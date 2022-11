226 millioner undrer sig: Hvad sker der?

En sort cirkel og et tomt feed.

Det er, hvad der møder verdensstjernen Jennifer Lopez' fans, når de klikker ind på sangerindens profil på Instagram.

Alt indhold er væk, og det sætter spekulationerne i gang hos hendes svimlende 226 millioner følgere på det sociale medie.

Er 53-årige Lopez blevet hacket, eller er der tale om et nøje udtænkt stunt i forbindelse med et nyt projekt?

Også gået i sort

Også på TikTok og Twitter er profilbilledet af Lopez skiftet ud med den sorte cirkel. Her findes J-Lo's tidligere indhold dog stadig på platformene.

Onsdag morgen dansk skete der også noget på stjernens facebookprofil. Her blev profilbilledet ændret til den sorte cirkel - dog med det tvist, at hendes navn står i den mørke cirkel.

Det amerikanske medie Deadline har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Jennifer Lopez' management i et håb om at opklare mysteriet.

En af de ting, man dog ved om Lopez, er, at hun har gang i et samarbejde med Netflix. Sidste sommer skrev hendes produktionsselskab, Nuyorican Productions, kontrakt med streamingtjenesten om en flerårig aftale, der omfatter både film og serier.

Om det hele er nøje planlagt, eller om J-Lo er blevet hacket, er det helt store spørgsmål. Foto: Ritzau Scanpix

