23 års fængsel for voldtægt: Nu anker Harvey Weinstein

Harvey Weinstein blev starten af sidste år idømt 23 års fængsel for voldtægt og seksuelt overgreb på to kvinder, og siden har han siddet fængslet.

Den tidligere filmproducer er dog langt fra tilfreds, og derfor har han mandag anket dommen. Det skriver flere internationale medier - heriblandt NY Times og CNBC.

Advokaten Barry Kamins står bag appellen og siger til sidstnævnte medie, at der skete flere fejl i forbindelse med retssagen, og derfor har de indgivet en 166 siders lang appel.

Ifølge medierne mener 69-årige Harvey Weinsteins advokater blandt andet, at en lang række kvinder, der beskyldte ham for seksuelle overgreb, slet ikke skulle have haft lov til at vidne i retssagen.

Harvey Weinstein dømt: Forsvarsadvokat Donna Rotunno er ikke tilfreds. Video: AP

Weinsteins ofre modtager millioner

Ifølge advokaterne fik kvindernes forklaringer, der primært handlede om grænseoverskridende adfærd og beskyldninger om overgreb begået af filmmanden, juryen til at fokusere mere på de mange beskyldninger og ikke de to sager, han stod anklaget i.

'Sagt på en simpel måde: Anklagemyndigheden førte retssag mod Weinsteins person og ikke hans handlinger,' står der ifølge medierne i dokumenterne, retten mandag har modtaget.

Advokaterne mener desuden, at mediernes mange historier og sensationssøgende overskrifter betød, at juryen allerede havde dømt ham på forhånd.

Det er langt fra overraskende, at Harvey Weinstein har valgt at appellere dommen, som han efterfølgende har udtrykt sig kritisk omkring flere gange.

Harvey Weinstein møder nye voldtægtsanklager i Los Angeles

Over 90 kvinder, heriblandt stjerner som Angelina Jolie og Salma Hayek, er i løbet af de seneste år stået frem og har fortalt om overgreb fra Harvey Weinsteins side.

Efter dommen i februar 2020 er flere beskyldninger dukket op. I oktober sidste år blev han sigtet for seks nye punkter i forbindelse med to påståede voldtægter.

Næste skridt i ankesagen er, at anklagemyndigheden skal komme med et modsvar til de argumenter, Harvey Weinsteins advokater er kommet med, og herefter skal retten tage stilling til, om filmmanden skal have en ny sag.