24 år yngre: Boris Johnson far for ottende gang

Den tidligere britiske premierminister Boris Johnson er blevet far for ottende gang som 59-årig.

Det afslører hans hustru, 35-årige Carrie Johnson, i et opslag på Instagram.

- Jeg elsker hvert minut af den søvnige babyboble. At se mine to ældre omfavne deres nye bror med en sådan glæde og spænding har været det mest vidunderlige at se, skriver hun.

Opsigtvækkende navn

Barnets navn, Frank Alfred Odysseus Johnson, vækker opsigt i den britiske presse, hvilket Carrie Johnson nok havde set komme.

'Kan du gætte, hvilket navn min mand valgte!?', skriver hun efterfulgt af en emoji, der græder af grin.

Boris Johnson læste som ung klassiske studier på Oxford University og 'Odysseus' er navnet på helten i Homers digte i Oddyseen og fremtræder også i Iliaden fra det ottende århundrede før Kristi fødsel.

Annonce:

I samme omgang søger Carrie Johnson også efter nye tv-serier og afslutter med, at det er tid til en drink.

'Partygate'

Og mon ikke, der bliver tid til at dele sådan med Boris Johnson, der for kort tid siden trak sig fra politik.

I september trådte Johnson tilbage som premierminister, efter den såkaldte 'Partygate'-skandale, hvor Boris Johnson angiveligt brød retningslinjerne og holdt fester under coronapandemien på sit kontor i Downing Street.

I sidste måned trak han sig endeligt som parlamentsmedlem, kort efter det britiske politi genåbnede efterforskningen af de forbudte fester, hvor der angiveligt blev drukket og danset i Downing Street under nedlukningen.

Partygate-rapport: Voldsom druk og slåskamp