272 kilo: 90'er-stjernen er ikke til at kende

I 1990'erne var han alle vegne.

Brendan Fraser havde blandt andet hovedrollen i de populære 'The Mummy'-film, ligesom han spillede titelrollen i den kugleskøre Tarzan-parodi 'George - den gæve liansvinger'.

Fraser havde ofte roller, hvor han fysisk skulle være stærk og rank, så han enten kunne svinge sig fra træ til træ eller kravle rundt på pyramiderne i Egypten.

Men det kan man ikke sige om hans nye rolle i filmen 'Whale', hvorfra det første billede netop er landet.



I filmen spiller Brendan Fraser den 272 kilo tunge Charlie, der vil genetablere forbindelsen med sin 17-årige datter. De to mistede kontakten, da han forlod sin familie for at være sammen med sin mandlige elsker, som senere hen døde.

Som konsekvens udviklede Charlie et usundt forhold til mad, som han indtog i store mængder på grund af skyld og skam.

Datteren spilles af Sadie Sink, der for tiden hitter stort i rollen som Max i fjerde sæson af 'Stranger Things' på Netflix.

- Det kommer ikke til at minde om noget, I nogensinde har set', lyder det kort fra Brendan Fraser til mediet Unilad.

Filmen har endnu ingen premieredato, men forventes at udkomme til september.

