31 år efter hans død: Ny sang på vej

Stamp, stamp, klap. Stamp, stamp, klap.

Langt de færreste er i tvivl om, hvordan man rocker med på Queens ikoniske 'We Will Rock You'-rytme, der i mere end 40 år har gået sin sejrsgang over hele verden, siden bandet udkom med nummeret i 1977.

Men nu kan det snart være, at Queen-fans verden over skal til at øve sig på en ny sang.

Queens guitarist, Brian May, og trommeslager, Roger Taylor, har nemlig meddelt BBC, at de pønser på at udgive et indtil nu uudgivet nummer med den afdøde forsanger Freddie Mercury på vokal.

Det drejer sig om nummeret 'Face It Alone', som Roger Taylor kalder 'en lille perle fra Freddie'. Nummeret blev til under indspilningerne af bandets 13. album, 'The Miracle', fra 1989. To år før forsangeren gik bort.

I interviewet med BBC fortæller de, hvordan de egentlig havde glemt alt om sangen, så genopdagelsen af nummeret var 'vidunderligt'.

- Jeg tror, vi udgiver den til september, fortalte Roger Taylor, der blev fulgt op af sin bandmakker.

- Den lå og gemte sig lige foran os. Vi har kigget på den mange gange og tænk 'vi kan ikke redde den'. Men så gik vi tilbage til den igen, og vores vidunderlige lydteknikere sagde: 'vi kan faktisk gøre sådan og sådan'. Det er lidt som at sy en masse stykker sammen. Men det er smukt og rørende, lød det fra Brian May.

Har dansk kæreste

Siden 2012 har den amerikanske sanger Adam Lambert turneret sammen med Queen som erstatningsvokalist for Freddie Mercury. Men om han også kommer til at give sig i kast med den nye sang, når han og bandet tager på turne, vides ikke.

Sikkert er det dog, at Queen og Adam Lambert inden længe kan ses på dansk jord.

Med to års coronaforsinkelse indtager stjernerne Royal Arena i København den 17. og 18. juli senere på sommeren.

I den anledning kan Adam Lambert passende suge lidt dansk kultur til sig. Han danner nemlig par med danske Oliver Gliese på 26.

Oliver Gliese har i mange år arbejdet i tøjbranchen, hvor han blandt andet har arbejdet for det danske tøjbrand Ganni. Til daglig studerer han ved University of California.