32-årig skuespiller pludselig død: Nu er der nyt

Den unge skuespiller og model Charlbi Dean stod over for sit store gennembrud, da hun tidligere på ugen pludselig døde.

Meldingen i forbindelse med dødsfaldet var ifølge flere medier, at Charlbi Dean, der spiller hovedrollen i Ruben Östlund-filmen 'Triangle of Sadness', var død efter en pludselig opstået sygdom.

Nu sætter hendes bror flere ord på den mulige dødsårsag.

I et interview med magasinet Rolling Stone fortæller broren, Alex Jacobs, at Charlbi Dean vågnede med hovedpine og bad sin kæreste om at køre hende til hospitalet.

- Vi er stadig ikke fuldstændig sikre på, hvad der skete. Undersøgelserne er stadig i gang, og det kommer muligvis til at tage noget tid. Men det vi har hørt er, at hun havde en virusinfektion i lungerne, siger han til mediet.

Ulykke

Alex Jacobs fortæller videre, at hans søster i 2009 var involveret i en trafikulykke, der dengang nær havde kostet hende livet, og i den forbindelse måtte man fjerne hendes milt.

Det kan ifølge broren have medvirket til, at en virusinfektion kunne være dødelig.

Alex Jacobs beskriver sin søster som 'den lim, der holdt familien sammen'.

- Hun mindede os hver dag om, hvor meget hun elskede os. Hun talte med vores mor hver eneste dag, siger han.

Charlbi Dean, der er fra Sydafrika, spillede i 'Triangle of Sadness', som inden længe har premiere, over for blandt andre Harris Dickenson, Woody Harrelson og danske Vicki Berlin.

Hun har tidligere haft en rolle i tv-serien 'Black Lightning', hvor hun medvirkede i ni episoder, mens hun også har haft en mindre rolle i tv-serien 'Elementary' og en rolle som Amanda i 'Spud'-filmene med John Cleese på rollelisten.

Kollaps foran en natklub, druknedøden i et badekar og skuddræbt af en bande. Nogle af Hollywoods stjerner har mistet livet på tragisk vis.

