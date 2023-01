33-årig Tiktok-stjerne død

Taylor LeJeune, der elskede at teste bizar mad på Tiktok, er død. Han blev 33 år

Tiktok-stjernen Wafffler69 - med det borgerlige navn Taylor LeJeune - er død. Han blev 33 år.

Det fortalte hans bror, Clayton Claydorm, i en Tiktok-video onsdag amerikansk tid.

- Min bror Taylor ... han er gået bort omkring klokken 22, 11. januar 2023 formentlig på grund af et hjertesvigt.

- Han blev hastet på hospitalet, og der gik vel halvanden time, så blev han erklæret død.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid ... men jeg tænkte, at jeg burde fortælle det til jer alle her på Tiktok, siger Clayton Claydorm blandt andet i videoen.

Som Wafffler69 var Taylor LeJeune kendt som en fyr, der elskede at teste bizar mad.

Han havde over 1,7 millioner følgere og 32 millioner likes på Tiktok og solgte både krydderier, en elkedel og t-shirts med sit navn på.

Broderen bekræfter dødsfaldet overfor NBC News.

Intet mad var for mærkeligt at teste for Taylor LeJeune. Foto: Wafffler69/Tiktok

Annonce:

Kunne ikke trække vejret

Til mediet fortæller han, at han fik en opringning fra sin mor, der fortalte, at hun havde brug for deres bil, da Taylor ikke kunne trække vejret og skulle på hospitalet.

Både brødrenes far og farfar døde af hjertesvigt, før de blev 50, fortæller Clayton Claydorm.

I sin sidste video, som blev offentliggjort onsdag, smager Waffler69 på gigantisk Frootloop, han har dyppet i en skål med mælk.

- Hold mindet om ham i live. Se de videoer, som han har lagt op. Hold ham i live. Han elskede at gøre folk glade, siger Clayton Claydorm i sin video.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Danske Louise er også stor på Tiktok, hvor hun underholder millioner af fans fra hele verden. Få hendes historie her.