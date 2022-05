34-årig pornostjerne er død

Pornoverdenen er blevet ramt af en stor tragedie.

Den 34-årige pornostjerne Logan Long er nemlig afgået ved døden. Det skriver flere medier, heriblandt New York Post.

Den amerikanske avis beretter, at pornostjernen døde på et hospital i Los Angeles efter en længere kamp mod lungebetændelse.

Det er Logan Longs ven og kollega Fallon West, der har bekræftet pornostjernens død i en erklæring til nyhedsmediet Adult Video News.

- Han døde på hospitalet, og lægerne gjorde alt, hvad de kunne, lyder de triste ord fra vennen Fallon West.

- Jeg elskede Logan af hele mit hjerte, og hans familie og jeg sørger. Det er ødelæggende, at Logan er væk.

Logan Long blev født 7. februar 1988 i Toluca Lake i Californien. Han gik ind i pornobranchen i 2016 og har siden været med i et hav af pornofilm.

Han vandt blandt andet en AVN-pris for bedste mandlige birolle for sin optræden i 'The Seduction of Heidi' produceret af Adam & Eva Pictures.