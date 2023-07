39 år imellem dem: Nu er de gift

Lykken er stor hos den svenske Hollywood-stjerne Dolph Lundgren (66) og norske Emma Krokdal (27).

De to er nemlig blevet gift.

Det bekræfter de i en udtalelse til People.

- Vi valgte at fejre vores kærlighed ved at blive gift i vores villa på Mykonos (Grækenland, red.) med vores nærmeste familie og venner. Med både covid og en lang vej med udfordrende medicinske behandlinger, har vi måttet rykke vores ægteskabsplaner mange gange, lyder det fra parret.

- Nu følte vi, at det endelig var den rette tid til at fejre vores kærlighed, liv og lykke i gudernes land, lyder det fra parret, der afslører, at de blev gift 13. juli.

På Instagram har parret samt Lundgrens døtre Ida (27) og Greta (21) delt en række billeder fra den græske ø, hvor brylluppet fandt sted.

Alder er bare et tal

Det er fire år siden, at det kom frem, at Dolph Lundgren og Emma Krokdal var faldet for hinanden.

Annonce:

Parret mødte hinanden i et træningscenter i Los Angeles, hvor Krokdal arbejdede som personlig træner.

Trods den store aldersforskel har de to været smaskforelskede siden, og i 2020 blev de forlovet i Sverige.

Ema Krokdal har flere gange måttet lægge øre til kritik af, at der er så stor aldersforskel imellem parret.

Men det tager hun sig ikke af.

- Jeg er en gammel sjæl. Jeg har altid trivedes i selskab med personer, der er ældre end mig. Alder har ikke noget at sige i forhold til, hvor morsom du er, nogle gange er ældre personer endda mere morsomme, fordi de har oplevet mere, har hun for nylig udtalt på sin Instagram-profil, da hun blev spurgt til, om den store aldersforskel ikke var et problem.

Til norske Dagbladet har Krokdal tidligere fortalt, at hun er blevet vant til at høre fordomme om deres alder.

- Det er klart, at det kan blive trættende til tider at blive dømt for sit forhold så ofte, og selvom man er ligeglad med andres meninger, er det nogle gange lettere sagt end gjort, lød det fra Krokdal.

Lundgren var tidligere gift med den svenske smykkedesigner Anette Qviberg, som han har sine to døtre sammen med.

Inden da var han gift med Peri Momm.

Krokdal har også et ægteskab bag sig.

Dolph Lundgren er bedst kendt for sin rolle som Sylvester Stallones modstander, Ivan Drago, i 'Rocky IV'.