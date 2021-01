39-årig verdensmester død

Jonas Neubauer, der blev kaldt 'den bedste 'Tetris'-spiller nogensinde', er død.

Neubauers hold skriver i et opslag på Twitter, at Jonas Neubauer pludseligt gik bort efter en 'akut medicinsk nødsituation' 4. januar.

Neubauer hjalp til at popularisere 'Tetris' som en e-sport, hvor han vandt verdensmesterskabet i klassisk 'Tetris' syv gange siden 2010 - med en andenplads to af årene, skriver medier som engadget og NME.

'Vi kunne aldrig have forestillet os en større mester, rollemodel og ven. Jonas, vi savner dig, vi elsker dig, og vi takker dig for at inspirere os til at gøre vores bedste. Hvil i fred', lyder den rørende hilsen fra mesterskabet.

Holdet bag det populære og folkekære spil kom også på banen.

'Dette er et enormt tab på så mange måder. Jonas Neubauer var en af de bedste 'Tetris'-spillere nogensinde i evne, ånd og venlighed. De kærligste tanker går til hans familie og venner, til hele 'Tetris'-fællesskabet, mens vi alle sørger over hans bortgang.'

Til venstre ses Jonas Neubauer, da han deltager i showet 'To Tell the Truth'. Foto: Kelsey McNeal/Getty Images

Sidste kamp

Jonas Neubauer spillede for sin ottende titel i 2020, hvor han kom i finalen mod Jacob 'Huffulufugus' Huff.

Den kamp kan du se her:

Tilbage i 2018 lavede mediet Vice et større portræt af ham.

Her lød det blandt andet, at Jonas Neubauer på de fleste dage i løbet af året var en helt almindelig fyr, men når han spillede 'Tetris' til mesterskaber, blev han til 'en gud'.

Ligeså kan han også opleves i dokumentaren 'Ecstasy of Order: The Tetris Masters', der følger livet hos håbefulde spillere, mens de forbereder sig på at konkurrere til verdensmesterskaberne.