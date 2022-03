40 år og skruk: Britney klar til familieforøgelse

Sangerinden nyder i den grad livet, efter at hun sidste år slap ud det værgemål, hendes far i årevis havde holdt hende i et jerngreb i. Og nu drømmer hun om barn med kæresten, Sam Asghari

Fyrre, fri, forelsket og ganske skruk.

Det er sådan, livet nu former sig for sangerinden Britney Spears.

Lige nu boltrer hun og hendes forlovede, Sam Asghari, sig under eksotiske himmelstrøg i Polynesien.

De to fandt sammen i 2016 og forlovede sig sidste efterår, og kærligheden mellem det to står tilsyneladende i så fuldt flor, at hun drømmer om, at de to bliver til tre.

Det røber hun i et nyt opslag på Instagram.

'Planlægger at få børn i Polynesien', lyder teksten til opslaget, hvor hun poserer i strandkanten kun iført bikini-underdel og med hænderne strategisk placeret på brysterne.

Allerede da Sam Asghari i sidste uge fyldte 28, luftede hun ønsket om familieforøgelse i sin fødselsdagshilsen til ham.

'Jeg vil have familie med dig ...! Jeg vil have det hele med dig!', skrev hun blandt andet i endnu et Instagram-opslag.

Britney Spears er i forvejen mor til sønnerne Sean på 16 år og Jayden på 15 år, som hun har med eksmanden Kevin Federline.