40-årig BBC-vært død af kræft

Den 40-årige BBC-vært Deborah James er død af kræft. Det blev tirsdag bekræftet på hendes Instagram-profil.

'Vi er dybt kede af at meddele Dame Deborah James' død; den mest fantastiske kone, datter, søster, mor. Deborah døde fredeligt i dag, omgivet af sin familie', står der opslaget, som Deborah James selv godkendte før sin død.

Hun fik konstateret tarmkræft i 2016, og 10. maj i år meddelte hun, at kræftbehandlingen var stoppet, og hun flyttede i hjemme-hospice hos sine forældre.

'Deborah, som mange af jer kendte som Bowelbabe (Tarmbaben, red.), var en inspiration, og vi er utroligt stolte af hende og hendes arbejde og engagement i velgørende kampagner, fundraising og hendes endeløse indsats for at øge bevidstheden om kræft, der berørte så mange liv.'

'Deborah delte sin erfaring med verden for at øge bevidstheden, nedbryde barrierer, udfordre tabuer og ændre samtalen omkring kræft. Selv i hendes mest udfordrende øjeblikke var hendes vilje til at rejse penge og bevidsthed inspirerende', står der videre.

I maj fortalte Deborah James også, at hun havde grundlagt Bowelbabe-fonden, som skal støtte forskning i personaliseret medicin til kræftpatienter og øge bevidstheden om tarmkræft.

På 24 timer indsamlede hun over en million pund. Også prins William og Kate Middleton donerede penge til fonden og publicerede en rørende besked på Twitter.

'I ny og næ fanger nogen nationens hjerte med deres livsglæde og ihærdige ønske om at give tilbage til samfundet. Bowelbabe er en af de specielle mennesker. Hendes utrættelige indsats for at øge bevidstheden om tarmkræft og stoppe stigmatiseringen af behandling er inspirerende', skrev Kate og William.

Deborah James var dybt taknemlig over de mange penge, der strømmede ind til fonden.

- Jeg har hele tiden vidst, at der var én ting, jeg ville gøre, før jeg døde. Men du er ikke helt klar over, hvor lidt tid, vi pludselig har til at organisere tingene. Havde jeg faktisk tænkt 'nåh ja, jeg skal dø', var jeg nok begyndt at organisere for et halvt år siden, sagde Deborah James om arbejdet med fonden i et interview med BBC.

Deborah James blev i 2019 hædret med prisen for bedste podcast ved TRIC Awards i London. Foto: Ritzau Scanpix

Deborah James var vært på BBC-podcasten 'You, Me and the Big C', og 13. maj lagde prins William vejen forbi for at tildele hende den britiske 'dame'-titel for hendes utrættelige arbejde med at øge bevidstheden om kræft.

Tirsdagens opslag på Instagram slutter med følgende opfordring fra den nu afdøde BBC-vært:

'Find et liv, der er værd at leve; tag risici; elsk dybt; fortryd intet; og hav altid, altid et oprørsk håb. Og endelig, tjek din afføring – det kan bare redde dit liv.'

Dame Deborah James efterlader sig mand og to børn.