41-årig 'Bones'-stjerne død

Heath Freeman, der især er kendt for sin rolle i som morderen Howard Epps i tv-serien 'Bones', er død

Skuespilleren Heath Freeman er død. Det skriver flere amerikanske medier.

Blandt andet People og Deadline har fået dødsfaldet bekræftet af skuespillerens manager, Joe S. Montifiore.

I en meddelelse skriver manageren om tabet af Heath Freeman, der blev bare 41 år gammel.

'Vi er virkelig knuste over tabet af vores elskede Heath Freeman. Et strålende menneske med en intens og sjælfuld ånd. Han han efterlader os med et uudsletteligt aftryk i vores hjerter', skriver manageren blandt andet.

Af meddelelsen fremgår det også, at Freeman havde fuld gang i sin karriere.

'Han var ekstremt stolt af sit seneste filmarbejde og var meget spændt på det næste kapitel i hans karriere', lyder det fra Joe S. Montifiore.

Ud over rollen som seriemoderen Howard Epps i tv-serien 'Bones' er Heath Freeman også kendt fra tv-serier som 'Skadestuen', 'NCIS' og 'The Closer'.

Heath Freeman sov ifølge de amerikanske medier ind i sit hjem i Austin i søndags. Hvad dødsårsagen er, er der endnu ingen meldinger om.

Blandt Freemans kollegaer har blandt andre Shanna Moakler kommenteret dødfaldet.

'Du vil blive så dybt savnet, og jeg vil værne om hvert det fantastiske minde, vi alle havde', skriver hun blandt andet.

Også Gina Carano har lagt et rørende opslag op om Heath Freeman.

'Jeg vidste ikke, at vores rejse ville blive så kort, og mit hjerte er knust. Jeg ønskede så meget mere tid til at grine, græde, skabe, leve, elske med dit venskab', skriver hun.