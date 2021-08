41-årig komiker død i ulykke

Fredag aften døde Trevor Moore i en ulykke.

Den 41-årige komikers manager har bekræftet dødsfaldet, ligesom familien har udsendt en officiel meddelelse.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Deadline og Variety.

Endnu er der ingen officielle oplysninger om, hvad der er sket i den ulykke, som endte med at koste Trevor Moore livet.

'Vi er knuste over tabet af min mand, bedste ven og faren til vores søn. Han var kendt som manuskriptforfatter og komiker blandt millioner, og alligevel var han for os bare centrum for hele vores verden. Vi ved ikke, hvordan vi skal fortsætte uden ham, men vi er taknemmelige for de minder, vi har fået, som bliver hos os for evigt', lyder det blandt andet i udtalelsen fra Trevor Moores hustru, Aimee Carlson.

Trevor Moore begyndte sin karriere som komiker ved at danne gruppen 'The Whitest Kids U Know', og siden har han blandt andet skrevet manuskripter til serier for Disney.

Han har derudover haft sit eget tv-program ved navn 'The Trevor Moore Show' på Comedy Central.