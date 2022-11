47-årig seriestjerne død af kræft

Efter et års kamp mod kræft er skuespilleren Nicki Aycox død af leukæmi

Skuespilleren Nicki Aycox er død. Den amerikanske seriestjerne blev bare 47 år, før hun tabte kampen til leukæmi, som hun blev diagnostiseret med sidste år.

Aycox har spillet med i en lang rækker serier, som også hitter i Danmark. Blandt andet har hun kunnet ses i 'Ally', 'CSI Miami', 'Perfect Stanger' og 'The Twilight Zone', men det er nok fra 'Supernatural', at hun er mest kendt.

På et opslag på Instagram valgte Nicki Aycox selv at fortælle om sin sygdom, som hun i første omgang troede var corona. Det viste sig dog, at det var langt mere alvorligt.



'Jeg vil gerne have, at alle skal vide, at jeg har det godt og kæmper min vej gennem kemoen', skrev hun i det første af mange opslag om sin sygdom.

Siden har hendes fans kunnet følge kampen mod leukæmien, men i marts stoppede hendes jævnlige opdateringer.

13 tragiske dødsfald

Annonce:

Med godt humør har skuespilleren ladet sine fans følge med i kampen mod kræft. Foto: Getty Images

Det er Nicki Aycox' svigerinde, der på familiens vegne dele nyheden om dødsfaldet. I et opslag på Facebook skriver Susan Raab Ceklosky blandt andet:

'Min smukke, smarte, frygtløse, utrolig talentfulde og elskede svigerinde, Nicki Aycox Raab, gik bort i går med min bror, Matt Raab, ved sin side. Nicki og Matt havde et fantastisk liv sammen i Californien. Hun var helt bestemt en fighter, og alle, der kendte hende, elskede hende.