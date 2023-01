52 år: Først nu bliver han far

Shemar Moore skal inden længe være far for første gang

Den amerikanske skuespiller Shemar Moore, der blandt andet er kendt fra tv-serierne 'Criminal Minds' og 'S.W.A.T.', deler en ganske glædelig nyhed.

For den 52-årige tv-stjerne afslører nemlig, at han skal være far for første gang til en lille pige. Det gør han i en video på Instagram.

Artiklen fortsætter under videoen ...

'I dag er dagen. Jeres dreng har sommerfugle i maven. Det er en speciel dag, det er en legendarisk dag. I dag finder Shemar Moore ud af, om han skal være FAR til en lille pige eller en lille dreng', siger stjernen blandt andet i videoen.

Denne video er fra Shemar Moore og kærestens - den 39-årige skuespillerinde Jesiree Dizon - såkaldte gender reveal, hvor barnets køn bliver afsløret.

Og det ses i videoen, at parret altså skal være forældre til en lille pige, da man ser en lyserød farve blive kastet ned fra en helikopter.

Boede i Danmark

Tilbage i 2019 var Shemar Moore på besøg i Danmark, og det var egentlig ikke så underligt. Skuespillerens familie havde nemlig et særligt tilhørsforhold til Danmark.

Shemar Moore blev født i Californien i USA, men hans mor, Marilyn Wilson, havde tidligere arbejdet som matematiklærer i Danmark. Hun døde i februar 2020.

Den amerikanske skuespiller boede som lille i Danmark sammen med sin mor, hvor hun altså arbejdede, indtil de flyttede til Bahrain, da han var tre år gammel.