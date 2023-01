52-årig stjerne er blevet far for første gang

Der gik ikke lang tid, fra Shemar Moore fortalte, at han skulle være far, til der kom et barn til verden.

Den 52-årige skuespiller, der især er kendt fra serierne 'Criminal Minds' og 'S.W.A.T.', fortalte tidligere i januar, at han skulle have en datter med sin kæreste, den 39-årige skuespillerinde Jesiree Dizon, og nu har hun født.

- Shemar Moore og hans partner, Jesiree Dizon, er glade for at offentliggøre, at de er blevet forældre til en pige. Familien er er glad og har det godt, siger en repræsentant for parret til People.

Mens Jesiree Dizon i forvejen har to børn fra tidligere forhold, så er det Shemar Moores første barn.

Annonce:

- Jeg er Shemar Moore, og jeger 52 og et halvt år gammel. Min mor er i himlen, og 8. februar vil det være tre år siden, det skete. 8. februar bliver en af hendes drømme også til virkelighed, for Shemar Moore bliver far, sagde stjernen tidligere på måneden.

Boede i Danmark

Tilbage i 2019 var Shemar Moore på besøg i Danmark, og det var egentlig ikke så underligt. Skuespillerens familie havde nemlig et særligt tilhørsforhold til Danmark.

Shemar Moore blev født i Californien i USA, men hans mor, Marilyn Wilson, havde tidligere arbejdet som matematiklærer i Danmark. Hun døde i februar 2020.

Den amerikanske skuespiller boede som lille i Danmark sammen med sin mor, hvor hun altså arbejdede, indtil de flyttede til Bahrain, da han var tre år gammel.