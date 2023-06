53-årig supermodel afslører: Har født i hemmelighed

Det var ikke offentligt kendt, at Naomi Campbell var gravid, men nu har hun afsløret på Instagram, at hun har født en søn

Naomi Campbell fik sit første barn i en alder af 50 år i maj 2021.

Nu har hun uden varsel afsløret, at hun har været gravid igen og har født en søn.

Afsløringen kom hun med på Instagram torsdag aften, hvor hun blandt andet skriver, at det aldrig er for sent at blive mor. Hun var godt nok allerede mor i forvejen, men nu er hun altså mor til to i en alder af 53 år.

'Min lille skat, du skal vidde, at du er elsket mere end noget, og du er omgivet af kærlighed fra det øjeblik, du velsignede os med din tilstedeværelse. En ægte gave fra gud,' skriver hun i opslaget, før hun altså konstaterer, at det aldrig er for sent at blive mor.

Med til opslaget hører et billede, hvor man ser den lille nye dreng holde om hendes finger. Ved siden af sidder den nu to år gamle datter og rækker også sin hånd ind og holder Campbell i hånden.

Opslaget på Instagram er blot en time gammelt, og det har allerede mere end 130.000 likes. Hun har da også over 15 millioner følgere på platformen.

Naomi Campbell havde en gigantisk modelkarriere fra midten af 80'erne og frem til slutningen af 90'erne. Hun er en af de modeller, der gik under betegnelsen supermodel og var den første sorte kvinde, der var på forsiden af Time og Vogue.