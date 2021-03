60-årig rockstjerne skal være far for første gang

Listen over mænd, der bliver forældre i en sen alder, tæller nu også den tidligere Guns N' Roses-trommeslager Matt Sorum, 60.

Det er hans første barn med hustruen Ace Harper, 36, som han blev gift med i 2013.

Den Grammy-vindende musiker, der også har været trommeslager for Velvet Revolver, fortæller til People, at det er en lille pige.

'Vi er ovenud lykkelige for vores lille pige - en gave fra Gud. Af alle de smukke eventyr, vi har været heldige nok at opleve i vores liv, er der intet, der kan sammenlignes med den glæde, vi føler ved endelig at stifte vores egen familie,' lyder det i en udtalelse fra parret.

'Vi glæder os til at vise vores barn alle de fantastiske oplevelser, livet kan give.'

Matt Sorum var en del af Guns N' Roses i syv år. Foto: AP Photo/Kevork Djansezian

På Instagram bekræftes den glædelige nyhed ligeledes.

'Overraskelse! En lille pige-Sorum kommer til verden til juli.'

Matt Sorum tog over som trommeslager i legendariske Guns N' Roses efter Steven Adler i 1990. Han var en del af bandet i syv år, hvor gruppen udgav, 'Use Your Illusion I', 'Use Your Illusion II' og 'The Spaghetti Incident?'. I 1997 blev han smidt ud af bandet efter et skænderi med Axl Rose. I 2012 blev han indsluset i Rock and Roll Hall of Fame som et medlem af Guns N' Roses.

Han spiller i dag i blandt andet bandet Kings of Chaos.